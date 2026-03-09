onedio
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin Hastaneye Kaldırıldı: Eşinden İlk Açıklama Geldi!

Merve Ersoy
09.03.2026 - 22:13

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı, eşinden sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da 20 sezondur Rıza Baba karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin'nden sevenlerini korkutan bir haber geldi.

Ünlü oyuncu Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı. 83 yaşındaki usta oyuncunun pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Eşi Binnaz Ergin, Zafer Ergin'in sağlık durumuyla ilgili “Vücudu sussuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek.” açıklamasında bulundu.

