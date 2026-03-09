Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin Hastaneye Kaldırıldı: Eşinden İlk Açıklama Geldi!
20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı, eşinden sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da 20 sezondur Rıza Baba karakterine hayat veren usta oyuncu Zafer Ergin'nden sevenlerini korkutan bir haber geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın