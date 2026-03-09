onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ne Yapsa Yakışan Kıvanç Tatlıtuğ Saçlarını 'Daha da Sarı'ya Boyatarak İmaj Değiştirdi!

Ne Yapsa Yakışan Kıvanç Tatlıtuğ Saçlarını 'Daha da Sarı'ya Boyatarak İmaj Değiştirdi!

Kıvanç Tatlıtuğ
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2026 - 17:52

Yakışıklılık çıtasını arşa taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ ne yapsa kendisine yakıştıran isimlerden. Yakışıklılık ve karizmasının yanı sıra hem kariyeri hem örnek evliliğiyle gönüllerde taht kuran ünlü isim, bir anda karşımıza 'daha da sarışın' halde çıktı. Saçlarını sarıya boyatan Kıvanç Tatlıtuğ yine beğenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun saçlı, kısa saçlı, sakallı ya da sakalsız... Kıvanç Tatlıtuğ her ne yaparsa yapsın kendisine yakıştıran bir isim.

Uzun saçlı, kısa saçlı, sakallı ya da sakalsız... Kıvanç Tatlıtuğ her ne yaparsa yapsın kendisine yakıştıran bir isim.

Yakışıklılık çıtasını yükselttiği için pek çok erkeğin öfkesini karşısına alan Kıvanç Tatlıtuğ, aynı zamanda kariyeri ve aile hayatındaki örnek kişiliğiyle de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir isim. Yani dışı bizi içi biricik eşini yakar ama muhteşem bir detay olduğu konusunda pek çoğumuz hemfikirizdir sanıyorum ki...

Bir proje için midir bilinmez ama Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirerek bu kez daha da sarışın oldu!

Bir proje için midir bilinmez ama Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirerek bu kez daha da sarışın oldu!

Bir proje için mi imaj değiştirdi bilinmez ama akıllara Organize İşler Sarı Saruhan geldi. Fotoğrafları ve videoyu biricik eşi Başak Dizer Instagram hesabından 'Pişşt, artist misin? 🧑🏻‍🦳' diyerek paylaştı.

İşte, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni tarzı...

İşte, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni tarzı...

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın