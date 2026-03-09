Ne Yapsa Yakışan Kıvanç Tatlıtuğ Saçlarını 'Daha da Sarı'ya Boyatarak İmaj Değiştirdi!
Yakışıklılık çıtasını arşa taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ ne yapsa kendisine yakıştıran isimlerden. Yakışıklılık ve karizmasının yanı sıra hem kariyeri hem örnek evliliğiyle gönüllerde taht kuran ünlü isim, bir anda karşımıza 'daha da sarışın' halde çıktı. Saçlarını sarıya boyatan Kıvanç Tatlıtuğ yine beğenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzun saçlı, kısa saçlı, sakallı ya da sakalsız... Kıvanç Tatlıtuğ her ne yaparsa yapsın kendisine yakıştıran bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir proje için midir bilinmez ama Kıvanç Tatlıtuğ imaj değiştirerek bu kez daha da sarışın oldu!
İşte, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni tarzı...
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın