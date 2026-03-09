Ne Yapsa Yakışan Kıvanç Tatlıtuğ Saçlarını 'Daha da Sarı'ya Boyatarak İmaj Değiştirdi!

Yakışıklılık çıtasını yükselttiği için pek çok erkeğin öfkesini karşısına alan Kıvanç Tatlıtuğ, aynı zamanda kariyeri ve aile hayatındaki örnek kişiliğiyle de 'Bu kadarına da pes' dedirten bir isim. Yani dışı bizi içi biricik eşini yakar ama muhteşem bir detay olduğu konusunda pek çoğumuz hemfikirizdir sanıyorum ki...