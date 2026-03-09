onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Usta Oyuncu Nevra Serezli, Hande Erçel’i Yere Göğe Sığdıramadı!

Usta Oyuncu Nevra Serezli, Hande Erçel’i Yere Göğe Sığdıramadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.03.2026 - 15:51

Oyunculuğu sık sık tartışma konusu olan Hande Erçel’e bu kez beklenmedik bir isimden destek geldi. Usta oyuncu Nevra Serezli, Selen Görgüzel’in programında yaptığı açıklamayla Erçel’i öve öve bitiremedi. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncuların başında geliyor.

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncuların başında geliyor.

Rol aldığı diziler, sosyal medyadaki devasa takipçi kitlesi ve dünya markalarıyla yaptığı iş birlikleri sayesinde Erçel, Türkiye sınırlarını aşan bir popülerliğe ulaşmış durumda. 

Özellikle uluslararası moda davetlerinde boy göstermesi, global markaların kampanyalarında yer alması ve Türkiye’yi temsil ettiği etkinliklerle milyonların dikkatini çekmeye devam ediyor. 

Ancak Hande Erçel’in kariyeri söz konusu olduğunda en çok tartışılan konulardan biri de oyunculuğu oluyor. Erçel’in performansı kimileri tarafından oldukça beğenilirken, kimileri ise oyunculuğunu sık sık eleştiriyor.

Ne zaman yeni bir projede yer alsa odak Hande Erçel'in oyunculuğuna kayıyor ve sosyal medya her seferinde ikiye bölünüyor.

Geçtiğimiz saatlerde Hande Erçel ve oyunculuğuna hiç beklemediğimiz bir isimdem tam destek geldi!

Geçtiğimiz saatlerde Hande Erçel ve oyunculuğuna hiç beklemediğimiz bir isimdem tam destek geldi!

Selen Görgüzel’in YouTube programı “Cam Masa”ya konuk olan usta oyuncu Nevra Serezli, beğendiği oyuncular sorulduğunda verdiği yanıtla dikkat çekti. 

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının en saygın isimlerinden biri olan, özellikle “Sihirli Annem” dizisindeki Dudu karakteriyle hafızalara kazınan Serezli, yıllardır sahnede ve ekranda sayısız projeye imza atmış bir isim. 

Deneyimi ve oyunculuk birikimiyle sektörde büyük saygı gören usta oyuncunun Hande Erçel hakkında yaptığı açıklama haliyle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Program sırasında oyuncular hakkında konuşan Nevra Serezli, Hande Erçel’i çok beğendiğini açıkça dile getirdi.

Program sırasında oyuncular hakkında konuşan Nevra Serezli, Hande Erçel’i çok beğendiğini açıkça dile getirdi.

Hatta usta oyuncu, Erçel’e yöneltilen eleştirilerin haksız olduğunu düşündüğünü de söyledi. 

Serezli açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hande Erçel’i çok beğeniyorum. Bakmaya doyamıyorum. Hiç de kötü oynamıyor. Kıza haksızlık ediyorlar.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın