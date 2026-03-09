Usta Oyuncu Nevra Serezli, Hande Erçel’i Yere Göğe Sığdıramadı!
Oyunculuğu sık sık tartışma konusu olan Hande Erçel’e bu kez beklenmedik bir isimden destek geldi. Usta oyuncu Nevra Serezli, Selen Görgüzel’in programında yaptığı açıklamayla Erçel’i öve öve bitiremedi.
Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen oyuncuların başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde Hande Erçel ve oyunculuğuna hiç beklemediğimiz bir isimdem tam destek geldi!
Program sırasında oyuncular hakkında konuşan Nevra Serezli, Hande Erçel’i çok beğendiğini açıkça dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın