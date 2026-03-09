Usta Oyuncu Nevra Serezli, Hande Erçel’i Yere Göğe Sığdıramadı!

Rol aldığı diziler, sosyal medyadaki devasa takipçi kitlesi ve dünya markalarıyla yaptığı iş birlikleri sayesinde Erçel, Türkiye sınırlarını aşan bir popülerliğe ulaşmış durumda.

Özellikle uluslararası moda davetlerinde boy göstermesi, global markaların kampanyalarında yer alması ve Türkiye’yi temsil ettiği etkinliklerle milyonların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Ancak Hande Erçel’in kariyeri söz konusu olduğunda en çok tartışılan konulardan biri de oyunculuğu oluyor. Erçel’in performansı kimileri tarafından oldukça beğenilirken, kimileri ise oyunculuğunu sık sık eleştiriyor.

Ne zaman yeni bir projede yer alsa odak Hande Erçel'in oyunculuğuna kayıyor ve sosyal medya her seferinde ikiye bölünüyor.