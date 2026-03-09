onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz Ekibi TRT World’e Röportaj Verdi: Zeynep Atılgan’ın İngilizcesi Dikkat Çekti

Taşacak Bu Deniz Ekibi TRT World’e Röportaj Verdi: Zeynep Atılgan’ın İngilizcesi Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.03.2026 - 15:38

TRT 1’in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Deniz Baysal’ın başrolleri paylaştığı dizi her hafta cuma günleri en çok izlenen dizi olurken haftalık tabloda da listelerin zirvesinde yer almayı başarıyor. Şimdiyse dizi ekibi TRT World için röportaj verdi. Dizinin Fadime’si olan Zeynep Atılgan’ın İngilizcesi dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz yeni başlayan dizilerden olsa da sabit bir izleyici kitlesi kazanmayı başardı.

Taşacak Bu Deniz yeni başlayan dizilerden olsa da sabit bir izleyici kitlesi kazanmayı başardı.

Hem TV izleyicileri hem sosyal medya kullanıcıları Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümlerini kaçırmadan takip ediyor. Dizinin her yeni bölümünün ardından sosyal medyada başlıklar açılıyor, tweetler, goygoylar art arda geliyor. Şimdiyse dizinin popülerliği nedeniyle ekip TRT World’e röportaj verdi. 

Dizide Fadime karakterine hayat veren Zeynep Atılgan’ın röportaj sırasında akıcı bir şekilde İngilizce konuşması tebrikleri topladı.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın