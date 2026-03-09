Taşacak Bu Deniz Ekibi TRT World’e Röportaj Verdi: Zeynep Atılgan’ın İngilizcesi Dikkat Çekti

TRT 1’in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Ulaş Tuna Astepe, Ava Yaman ve Deniz Baysal’ın başrolleri paylaştığı dizi her hafta cuma günleri en çok izlenen dizi olurken haftalık tabloda da listelerin zirvesinde yer almayı başarıyor. Şimdiyse dizi ekibi TRT World için röportaj verdi. Dizinin Fadime’si olan Zeynep Atılgan’ın İngilizcesi dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim…