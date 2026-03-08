MART
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşünde İsyanı Sloganlar ve Pankartlar Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
08.03.2026 - 21:18

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın “8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü”ne izin vermeyeceğini açıklamasına rağmen, kadınlar Sıraselviler Caddesi’nde toplandı.

İstiklal Caddesi ve ara sokaklar kapalı olmasına rağmen, Defterdar Yokuşu ve bağlantılı bazı yolları kullanarak Sıraselviler Caddesi’ne ulaşan kadınlar, yürüyüşü Taksim’den Cihangir Caddesi’ne kadar taşıdı. Binlerce kadın, sloganlar ve pankartlarla isyanlarını sokaklarda ifade etti.

İşte o pankartlardan bazıları...

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
