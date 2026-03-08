MART
İran, İsfahan'daki Bir Radyasyon Tesisinin Büyük Hasar Aldığını Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.03.2026 - 20:07

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, "İsfahan'daki bir radyasyon tesisinin ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle ağır hasar gördüğünü" duyurdu.

İran'ı bekleyen büyük tehlike kamuoyu ile paylaşıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nın haberine göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’daki bir radyasyon tesisinin ABD ve İsrail saldırıları sonucu ciddi şekilde hasar gördüğünü” açıkladı.

Genellikle tarımsal amaçlarla kullanılan tesiste, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğine rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca, saldırılarla ilgili bilgilendirmenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na iletildiği ifade edildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
