İran, İsfahan'daki Bir Radyasyon Tesisinin Büyük Hasar Aldığını Açıkladı

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nın haberine göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’daki bir radyasyon tesisinin ABD ve İsrail saldırıları sonucu ciddi şekilde hasar gördüğünü” açıkladı.

Genellikle tarımsal amaçlarla kullanılan tesiste, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğine rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca, saldırılarla ilgili bilgilendirmenin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na iletildiği ifade edildi.