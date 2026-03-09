MART
İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 9 - 15 Mart Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.03.2026 - 07:32

Eğlenirken öğrenmek, öğrenirken eğlenmek... İstanbul, her hafta çocuklar ve ailelerine bu iki unsurun bir arada olduğu birçok etkinlik sunuyor. Anadolu veya Avrupa Yakası fark etmeksizin, çocuklarınızla birlikte katılabileceğiniz ve yeni şeyler öğrenebileceğiniz etkinlikler bulunuyor.

Bilimden sanata, genel kültürden el becerilerine kadar birbirinden farklı konularda düzenlenen etkinlikler, bu hafta da sizi bekliyor. Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk tiyatro oyunu var? 9-15 Mart haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir? 

Uyarı: Etkinliklerin güncelliğini doğrulamak ve sınırlı sayılardaki kontenjanlar dolmadan bilet alabilmek için bilet satın alma platformlarını kullanabilirsiniz. Bu içerik bir reklam metni değil, eğitici ve eğlenceli etkinlikler için bir öneri listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Bu hafta çocuklar için İstanbul'da düzenlenen hem keyifli hem de öğretici etkinlikler takvimi belli oldu. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki sahneleri dolduran birbirinden renkli ve eğlenceli çocuk oyunlar arasında ise müzikaller de bulunuyor. 

İşte bu hafta, 9 - 15 Mart tarihleri arasında Anadolu Yakası'nda sahnelenecek olan çocuk tiyatroları ve müzikaller: 

 15 Mart Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:  

  • 9 Mart 11.00 – Küçük Kara Balık (3–6 Yaş) – Kadıköy Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • 14 Mart 12.00 – Güzel ve Çirkin (4 Yaş+) – Kozzy Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 14 Mart 13.00 – Pezzettino (3–6 Yaş) – Caddebostan Kültür Merkezi A Salon

  • 14 Mart 14.00 – Pinokyo ''Çocuk Tiyatrosu'' (2 Yaş+) – Sahne Dragos

  • 14 Mart 13.00 – Serhat Abi'nin Bilim Fabrikası (3–15 Yaş) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • 15 Mart 13.00 – Şeker Portakalı (5–17 Yaş) – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 15 Mart 13.00 – Timecraft Çocuk Tiyatro Oyunu (6–9 Yaş) – Watergarden Performans Merkezi Duru Ataşehir

  • 15 Mart 13.00 – Sonic Sarayda (Çocuk Oyunu) – Palladium AVM Tiyatro Salonu 2

  • 15 Mart 13.00 – Susam Sokağı 'Kurabiye Operasyonu' (2 Yaş+) – Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi

  • 15 Mart 13.00 – Hayalbaz Kaşifler (6–9 Yaş) – Kartal Sanat Tiyatrosu

 15 Mart Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 14 Mart 13.00 – Çizmeli Kedi Müzikali (3 Yaş+) – Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • 14 Mart 13.00 – Mini Mini Bir Kuş Müzikali (0–7 Yaş) – Hilltown Seyirlik Sahne

Sıra geldi Avrupa Yakası'ndaki birbirinden eğlenceli ve öğretici çocuk oyunları ve müzikallere. Çocuğunuzun yaş grubuna uygun oyunu seçerek erkenden bilet almayı ihmal etmeyin: 

 15 Mart Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:   

  • 14 Mart 12.00 – Güzel ve Çirkin (3 Yaş+) – Fişekhane İkinci Sahne

  • 14 Mart 13.00 – Birazcık Su Lütfen (5 Yaş+) – İBB Başakşehir Kültür Merkezi

  • 14 Mart 13.00 – Güldüy Güldüy Çocuk (4 Yaş+) – Beşiktaş Kültür Merkezi

  • 14 Mart 13.00 – Charlie'nin Çikolata Fabrikasında (3–10 Yaş) – Mall Of İstanbul Biletinial Moi Sahne

  • 14 Mart 13.00 – Gökyüzü Postacısı (3–12 Yaş) – Ortaköy Kültür Merkezi - Afife Jale Sahnesi

  • 14 Mart 14.00 – Oliver Twist (4–17 Yaş) – DasDas İstinyePark Tiyatro Salonu

  • 14 Mart 14.00 – İbiş Zengin Oluyor (3–17 Yaş) – AKM Çok Amaçlı Salon

  • 15 Mart 13.00 – Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri (3–6 Yaş) – Trump Sahne

  • 15 Mart 14.00 – Çöp Canavarı (6 Yaş+) – ( CKSM ) Küçükçekmece DT Sahnesi

  • 15 Mart 14.00 – Ramazan Neşesi (3 Yaş+) – Efsahne Beyoğlu

 15 Mart Avrupa Yakası İngilizce Çocuk Tiyatrosu: 

  • 14 Mart 13.00 – Moonlight - İngilizce Çocuk Tiyatrosu (3–6 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

  • 15 Mart 13.00 – Joey's Adventures-İngilizce Çocuk Tiyatrosu (6–9 Yaş) – Akatlar Kültür Merkezi

 15 Mart Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri: 

  • 14 Mart 13.00 – Şurubiç (3 Yaş+) – House Of Performance - Alt Sahne

  • 15 Mart 12.00 – Alice (3–6 Yaş) – Fişekhane İkinci Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

1. Şarkıcı Balina

  • Konusu: Genç kambur balina Vincent, sesini bulmak ve kendine güvenmek için büyük bir maceraya atılır. Denizlerin derinliklerinden sahnelere uzanan yolculuğunda, yeni arkadaşlıklar kurar ve cesaretini sınar.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

Yaş Aralığı: 5+ Yaş

2. Dino Ailesi

  • Konusu: Bir baba ve ailesi, yanlışlıkla tarih öncesi döneme yolculuk eder. Dinozorlarla dolu bu dünyada hayatta kalmaya ve evlerine dönmeye çalışırken hem birbirlerine hem de yeni arkadaşlarına güvenmeyi öğrenirler.

Vizyon Tarihi: 13 Mart 2026

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

Vizyona yeni giren filmlerin yanı sıra geçtiğimiz haftalarda izleyici ile buluşan ancak hâlâ gösterimi devam eden filmler de listenizde olsun. Henüz izlemeye fırsat bulamayanlar için vizyondaki diğer çocuk filmleri: 

3. Hoplayanlar

  • Konusu: Mabel’in bilinç aktarımıyla hayvanların dünyasını hoplayarak keşfetme macerası, sürprizlerle dolu bir yolculuk ve beklenmedik dostluklarla örülüdür.

Vizyon Tarihi: 6 Mart 2026 

Yaş Aralığı: 5+ Yaş

4. Tavşan Luna: Kalp Adası

  • Konusu: Tavşan Luna, Kalp Adası’ndaki arkadaşlarını bulmak için büyülü ormanlarda cesaret ve dostluk dolu bir arayışa çıkar.

Vizyon Tarihi: 27 Şubat 2026 

Yaş Aralığı: 5+ Yaş

5. SüngerBob: Korsan Macerası

  • Konusu: SüngerBob, Bay Yengeç’e cesaretini kanıtlamak için Uçan Hollandalı’nın gizemli peşine düşer ve okyanusun derinliklerinde eğlenceli, macera dolu bir serüvene atılır.

Vizyon Tarihi: 16 Ocak 2026 

Yaş Aralığı: 6+ Yaş

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Hangi Gösteriler Var?

Megakent, çocuklar için bir eğlence merkezi olmaya devam ediyor. Tiyatro, bale, opera ve müzikallerin yanında, çocuklar için düzenlenen gösteriler de sanat etkinliklerini renklendiriyor. İşte bu hafta İstanbul'daki sirk, illüzyon ve sihir gösterileri: 

 15 Mart Avrupa Yakası Sirk ve İllüzyon Gösterileri

  • 14 Mart 14.30 – Sirk Fest (3 Yaş+) – Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi

  • 14 Mart 15.00 – Sermet Erkin - Çocuklar için İnteraktif İllüzyon Gösterisi (4–17 Yaş) – HOP Sahne

 15 Mart Anadolu Yakası Sihir Gösterisi

  • 14 Mart 13.00 – Odadaki Sihirbaz QB Tunçer Sihir Şovu (3–6 Yaş) – Akasya Kültür Sanat Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Opera Var mı?

9 ila 15 Mart 2026 tarihleri arasında, İstanbul'da çocuklar için düzenlenen bale, modern dans ve opera etkinlikleri, çocukların klasik sanatlarla tanışmaları için eşsiz bir fırsat sunuyor.

 15 Mart Anadolu Yakası Çocuk Operası ve Bale

  • 10 Mart 20.30 – Rezonans - İstanbul DOB (Modern Dans 1 Perde) (7 + Yaş) – Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

  • 13 Mart 20.30 – Tehlikeli Oyun / Deli Dumrul - İstanbul DOB (Opera) (7 + Yaş) – Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi

 15 Mart Avrupa Yakası Çocuk Operası ve Bale

  • 12 Mart 20.30 – Romeo ve Juliet - İstanbul DOB (Bale 2 Perde) (7 + Yaş) – Türk Telekom Opera Salonu

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da bu hafta, çocuklarınızın gelişimine katkı sağlayacak, el becerilerini geliştirecek ve sosyal becerilerini genişletecek atölye ve workshop'lar bulunuyor. Şehrin 9 - 15 Mart haftasına özel atölyeleri, çocuklarınıza hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunacak:

Avrupa Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler

  • Resim Çizerek Duyguları Tanımlıyoruz – Bu atölyede çocuklar farklı duyguları tanıyıp renk, çizgi ve biçimler kullanarak bu duyguları temsil eden karakterler tasarlar. Tasarladıkları karakterler için kısa hikayeler oluşturarak duyguların neden ortaya çıktığını düşünür ve duygularını yaratıcı yollarla ifade etmeyi öğrenirler.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (4-7)

15 Mart 13.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Ponpon Kirpi Atölyesi – Bu etkinlikte çocuklar ponpon, karton ve çeşitli malzemelerle kendi sevimli kirpilerini tasarlar; hem dokulu materyallerle üretmenin keyfini yaşar hem de yaratıcılık ve motor becerilerini geliştirirler.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (4-6)

15 Marty 13.00 - AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası'nda Çocuklarla Gidilecek Atölyeler: 

  • Çocuklar ve Ebeveynler için Ahşap İşçiliği Atölyesi – Bu atölye, çocuklar ve ebeveynlerin birlikte katılabileceği ahşap işçiliği deneyimidir. Etkinlikte, çocuklar ebeveynleriyle birlikte ahşap nesneler tasarlar ve üretir. Katılımcılar, testere, mengene ve gönye gibi temel el aletlerini güvenli şekilde kullanmayı öğrenir.

Etkinlik Türü: Atölye Yaş Sınırı: (7-14)

14 Mart 13.30 - Wond House Üsküdar 

Bu Hafta Hangi Müzeye Gidilmeli?

İstanbul, çocuklarla birlikte keşfedilebilecek birçok müze ve deneyim alanına ev sahipliği yapıyor. Tarih, bilim, sanat ve eğlenceli keşiflerin bir arada bulunduğu bu mekanlar, çeşitli sergiler, atölyeler ve interaktif alanlarla çocukların merak duygusunu uyandırıyor. İşte bu hafta ziyaret edebileceğiniz bazı müzeler ve keşif noktaları:

  • Uçurtma Müzesi – Üsküdar: Dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce uçurtmanın sergilendiği bu müze, renkli koleksiyonuyla çocukların hayal gücünü harekete geçirir. Zaman zaman düzenlenen uçurtma atölyeleri de oldukça ilgi çekicidir.

  • Masumiyet Müzesi – Çukurcuma: Bir romanın dünyasından yola çıkan sıra dışı bir müze deneyimi sunar. Hikaye anlatımıyla kurulan sergi düzeni, özellikle daha büyük çocukların ilgisini çekebilecek farklı bir kültür deneyimi sağlar.

  • İstanbul Sinema Müzesi – Beyoğlu: Sinema tarihine dair objeler, kostümler ve interaktif alanlarla çocukların sinema dünyasını keşfetmesine olanak tanır.

  • Türk ve İslam Eserleri Müzesi – Sultanahmet: Halılar, el yazmaları ve tarihi eserlerle dolu koleksiyon; çocuklara kültürel mirası yakından tanıma fırsatı verir.

Kültür, Sanat ve Eğlence Mekanları: 

  • Borusan Contemporary – Rumelihisarı: Güncel sanat sergileri ve yaratıcı etkinliklerle özellikle büyük çocukların ilgisini çeken bir sanat deneyimi sunar.

  • Galata Mevlevihanesi Müzesi – Galata: Tarihi atmosferi ve kültürel mirasıyla çocukların farklı bir kültür deneyimi yaşamasına olanak tanır.

Eğitici ve Öğretici Sosyal Deneyim: 

  • Panorama 1453 Tarih Müzesi – Topkapı: İstanbul’un fethini anlatan panoramik görseller ve ses efektleriyle çocuklara tarihin önemli bir anını etkileyici biçimde deneyimleme fırsatı verir.

  • Şişli Bilim Merkezi – Şişli: Bilim deneyleri, keşif alanları ve etkileşimli düzeneklerle çocukların bilimle eğlenceli bir şekilde tanışmasını sağlar.

Şirinler Köyü'nde Macera Deneyim Alanı:

  • The Smurf Experience – Şirinler Köyü (Vadistanbul) etkinliği, İstanbul’da çocuklar ve aileler için tasarlanmış interaktif bir Şirinler temalı deneyim alanıdır. Etkinlikte ziyaretçiler, Şirinler’in sihirli dünyasını farklı temalı alanlarda keşfederler. Orman atmosferi, mapping teknolojisiyle canlanan sahneler, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları ve VR gözlüklerle yapılan gökyüzü yolculuğu gibi interaktif deneyimler sunulur.

Uyarı: Müze ve etkinlik alanlarının çoğu hafta içi de hafta sonu da ziyaret edilebilir. Ancak çocuk atölyeleri, özel etkinlikler ve eğitim programları dönemsel olarak değişebileceği için gitmeden önce ilgili müze veya merkezin güncel programını kontrol etmek yararlı olacaktır.

Bu Hafta Hangi Kültür İstanbul Ramazan Etkinlikleri Var?

Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ramazan ayına özel bir dizi etkinlik düzenleyerek çocuklar ve aileler için eğlenceli ve öğretici bir ortam sunuyor. Etkinlikler, geleneksel gösteriler, tiyatro performansları ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Etkinliklerin son günü ise 14 Mart. İşte 14 Mart etkinlik takvimi: 

14 Mart 2026 – Cumartesi

  • 13.00 – 14.00 | Çocuk Etkinlikleri

Ramazan Kandili Yapım Atölyesi

  • 14.00 – 15.00 | Çocuk Etkinlikleri

Gelenekten Geleceğe Tasvir Atölyesi

  • 15.00 – 16.00 | Çocuk Etkinlikleri

Minik Gölge Oyunu Yapım Atölyesi

Uyarı: Bu etkinlikler tamamen ücretsiz olup katılım için Radar Türkiye üzerinden kayıt yaptırılması gerekmektedir.

İBB SineBüs Bu Hafta Nerede?

Ramazan ayının manevi atmosferini sinema ile birleştirmek isteyen SineBüs, İstanbul'un farklı ilçelerinde ücretsiz film gösterimleri düzenliyor. Bu özel etkinlik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize ediliyor ve 21 Şubat'tan itibaren izleyicisi ile buluşan SineBüs'ün rotasında son durak Sultangazi. İşte, 9-15 Mart SineBüs Takvimi: 

Ramazan Ayında SineBüs Gösterim Noktaları

  • 14 Mart Cumartesi: Arnavutköy

  • 15 Mart Pazar: Sultangazi

