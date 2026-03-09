İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 9 - 15 Mart Çocuk Tiyatroları ve Etkinlik Takvimi

Eğlenirken öğrenmek, öğrenirken eğlenmek... İstanbul, her hafta çocuklar ve ailelerine bu iki unsurun bir arada olduğu birçok etkinlik sunuyor. Anadolu veya Avrupa Yakası fark etmeksizin, çocuklarınızla birlikte katılabileceğiniz ve yeni şeyler öğrenebileceğiniz etkinlikler bulunuyor.

Bilimden sanata, genel kültürden el becerilerine kadar birbirinden farklı konularda düzenlenen etkinlikler, bu hafta da sizi bekliyor. Peki, İstanbul'da bu hafta çocuklarla ne yapılır? Bu hafta hangi çocuk filmi vizyona giriyor? Bu hafta hangi çocuk tiyatro oyunu var? 9-15 Mart haftası hangi müzeye, atölyeye, etkinliğe ya da sergiye gidilir?

Uyarı: Etkinliklerin güncelliğini doğrulamak ve sınırlı sayılardaki kontenjanlar dolmadan bilet alabilmek için bilet satın alma platformlarını kullanabilirsiniz. Bu içerik bir reklam metni değil, eğitici ve eğlenceli etkinlikler için bir öneri listesidir.