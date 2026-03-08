Bütün Boş Harcamalarınızı Unutun: Erkeklerin 18 Bin Dolar Ödeyerek Raketle Yastık Dövdüğü "Alfalık Kampı"

Son dönemde sosyal medyada 'Alfa erkek' olmak kavramını çok sık duyuyoruz. Hatta önceden Alfa erkek olmayı başarmış erkekler, kendi deneyimlerini bir kurs haline getiriyor ve dev ücretler karşılığında hemcinslerinin de bu deneyimlerden yararlanmalarını sağlıyor. İşin ilginç tarafı ise gerekten bu kursları satın alanlar oluyor.
Bir girişimci bu kursları bir adım öteye taşıdı ve kendi başına video izleyerek Alfa olamayanlar için bir kamp programı hazırladı. 18 bin dolar karşılığında raketle yastık dövülen Alfalık kursuna da katılanlar oldu. Kamptan görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.
Aslında bu "alfalık" mevzusu, bilimsel bir yanlış anlaşılmanın, popüler kültür ve internet toplulukları tarafından dev bir pazarlama canavarına dönüştürülmesinin hikayesi.
Kursun içeriğini merak edenler için;
75 Saat Uykusuzluk: Katılımcıları fiziksel ve zihinsel olarak bitirmek için neredeyse hiç uyutmuyorlar.
Askeri Disiplin: Eski özel harekatçılar ve eğitmenler eşliğinde çamurda sürünme, kamyon çekme, soğuk suda bekleme gibi 'hazing' denilen (bir nevi bezdirme) eğitimleri veriliyor.
Psikolojik Seanslar: Videoda gördüğün o ağlama sahneleri, adamların içindeki 'zayıf halkayı' öldürüp 'yeni bir adam' olarak doğmalarını sağladıklarını iddia ettikleri kısımlar.
Sonuç: 75 saatin sonunda dayanabilenlere bir sertifika ve takım elbise giydirip 'mezuniyet' töreni yapıyorlar.
