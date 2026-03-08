MART
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bütün Boş Harcamalarınızı Unutun: Erkeklerin 18 Bin Dolar Ödeyerek Raketle Yastık Dövdüğü "Alfalık Kampı"

Bütün Boş Harcamalarınızı Unutun: Erkeklerin 18 Bin Dolar Ödeyerek Raketle Yastık Dövdüğü "Alfalık Kampı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2026 - 10:13

İçerik Devam Ediyor

Son dönemde sosyal medyada 'Alfa erkek' olmak kavramını çok sık duyuyoruz. Hatta önceden Alfa erkek olmayı başarmış erkekler, kendi deneyimlerini bir kurs haline getiriyor ve dev ücretler karşılığında hemcinslerinin de bu deneyimlerden yararlanmalarını sağlıyor. İşin ilginç tarafı ise gerekten bu kursları satın alanlar oluyor. 

Bir girişimci bu kursları bir adım öteye taşıdı ve kendi başına video izleyerek Alfa olamayanlar için bir kamp programı hazırladı. 18 bin dolar karşılığında raketle yastık dövülen Alfalık kursuna da katılanlar oldu. Kamptan görüntüler ise sosyal medyada viral oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DVYmV...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aslında bu "alfalık" mevzusu, bilimsel bir yanlış anlaşılmanın, popüler kültür ve internet toplulukları tarafından dev bir pazarlama canavarına dönüştürülmesinin hikayesi.

Aslında bu "alfalık" mevzusu, bilimsel bir yanlış anlaşılmanın, popüler kültür ve internet toplulukları tarafından dev bir pazarlama canavarına dönüştürülmesinin hikayesi.

'Alfa erkek' terimi, 1940'larda ve özellikle 1970'lerde kurt sürülerini inceleyen bilim insanlarının gözlemlerine dayanıyor. Rudolf Schenkel ve daha sonra L. David Mech, hapsedilmiş (doğal ortamında olmayan) kurtların birbirine üstünlük kurmaya çalıştığını gördü ve sürünün en tepesindeki erkeğe 'Alfa' dedi.

Fiyasko!

Aynı bilim insanı (L. David Mech), yıllar sonra yanıldığını açıkladı. Doğal ortamdaki kurt sürülerinin aslında bir 'dövüş kulübü' değil, bir aile olduğunu fark etti. 'Alfa' dediği kurtlar aslında sadece anne ve babaydı. Yani 'alfa' diye bir rütbe yoktu, sadece 'ebeveynlik' vardı. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kere.

2000'lerin sonundan itibaren internet forumlarında bu kavram evrim geçirdi. Modern dünyada kendini yalnız, dışlanmış veya ilişkilerde başarısız hisseden erkekler için bir sınıflandırma sistemi kuruldu:

  • Alfa: Her istediğini alan, kaslı, zengin, dominant erkek.

  • Beta: Uyumlu, çalışan, 'iyi aile babası' ama (onlara göre) sıkıcı erkek.

  • Sigma: Sistemin dışında, yalnız ama yine de karizmatik olan 'havalı' tip.

Ardından ise bu dev pazarlama alanı oluştu. Sonunun nereye varacağı ise merak konusu.

Kursun içeriğini merak edenler için;

  • 75 Saat Uykusuzluk: Katılımcıları fiziksel ve zihinsel olarak bitirmek için neredeyse hiç uyutmuyorlar.

  • Askeri Disiplin: Eski özel harekatçılar ve eğitmenler eşliğinde çamurda sürünme, kamyon çekme, soğuk suda bekleme gibi 'hazing' denilen (bir nevi bezdirme) eğitimleri veriliyor.

  • Psikolojik Seanslar: Videoda gördüğün o ağlama sahneleri, adamların içindeki 'zayıf halkayı' öldürüp 'yeni bir adam' olarak doğmalarını sağladıklarını iddia ettikleri kısımlar.

  • Sonuç: 75 saatin sonunda dayanabilenlere bir sertifika ve takım elbise giydirip 'mezuniyet' töreni yapıyorlar.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın