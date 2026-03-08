MART
article/comments
article/share
Haberler
Video
Zaten İspanyolca Biliyormuşuz! İspanyolca ve Türkçede Benzer Olan Kelimeler

Zaten İspanyolca Biliyormuşuz! İspanyolca ve Türkçede Benzer Olan Kelimeler

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2026 - 09:03

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere son dönemde İspanya ve Türkiye arasında bir dostluk başladı. Sosyal medya İspanya ve Türkiye arasındaki bu dostluk rüzgarı ile yıkılıyor. İspanyollar Türk dizileri izlemeye başlarken, pek çok Türk de İspanyolca öğrenmeye hazırlanıyor. Peki Türkçede ve İspanyolcada çok benzer kelimeler olduğunu biliyor muydunuz?

Bir Türk ve bir İspanyol iki dildeki benzer kelimeleri sıraladı. Video, özellikle İspanyolca öğrenmek isteyenlere ilham ve cesaret verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İspanyolca ve Türkçede böyle daha pek çok kelime var. Peki Türkler için İspanyolca öğrenmek kolay mı?

İspanyolca ve Türkçede böyle daha pek çok kelime var. Peki Türkler için İspanyolca öğrenmek kolay mı?

Türkler için İspanyolca öğrenmek, diğer birçok Avrupa diline kıyasla oldukça kolay. Hatta bir Türk için İspanyolca, Almanca veya Fransızca gibi dillerden çok daha hızlı ilerletilebilir.

Peki Neden Kolay?

  • Okunduğu Gibi Yazılır: Tıpkı Türkçe gibi, İspanyolca da yazıldığı gibi okunan bir dil. Harflerin sesleri sabittir. Birkaç istisna ve harf birleşimi var ama çok zor değil.

  • Ses Uyumu: İspanyolcadaki ünlü harfler Türkçedeki seslere çok yakın. Bu yüzden telaffuz bir İspanyolunkine çok benzer.

  • Cümle Yapısı: İspanyolca 'Esnek' bir dildir. Her ne kadar dil bilgisi kuralları farklı olsa da, vurgu yapmak için kelimelerin yerini değiştirebilmek Türkçedeki mantığa biraz benziyor.

  • Kelime Benzerliği: İngilizce biliyorsan işin çok daha kolay, çünkü İspanyolca ve İngilizce arasında binlerce ortak kelime var.

Seni Neler Zorlayabilir?

  • Kelime Cinsiyeti (Eril/Dişil): Türkçede olmayan 'el/la' ayrımı seni başta yorabilir. (Örn: El libro - KitapLa masa- Masa).

  • Fiil Çekimleri: İspanyolcada fiiller her şahsa göre değişir. Bu aslında Türkçedeki mantığa benzer ama ezberlemesi biraz zaman alır.

  • Cümle Dizilimi: Türkçe 'Özne-Nesne-Yüklem' (Ben elma yerim) şeklindeyken, İspanyolca 'Özne-Yüklem-Nesne' (Yo como manzana) şeklindedir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın