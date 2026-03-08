Zaten İspanyolca Biliyormuşuz! İspanyolca ve Türkçede Benzer Olan Kelimeler

Bildiğiniz üzere son dönemde İspanya ve Türkiye arasında bir dostluk başladı. Sosyal medya İspanya ve Türkiye arasındaki bu dostluk rüzgarı ile yıkılıyor. İspanyollar Türk dizileri izlemeye başlarken, pek çok Türk de İspanyolca öğrenmeye hazırlanıyor. Peki Türkçede ve İspanyolcada çok benzer kelimeler olduğunu biliyor muydunuz?

Bir Türk ve bir İspanyol iki dildeki benzer kelimeleri sıraladı. Video, özellikle İspanyolca öğrenmek isteyenlere ilham ve cesaret verdi.