Haberler
Spor
Formula 1
Formula 1 Hangi Kanalda, Nereden İzlenir? F1 Takvimi 2026

Formula 1 Hangi Kanalda, Nereden İzlenir? F1 Takvimi 2026

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.03.2026 - 09:33

Hız tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Formula 1 heyecanı bu sene de başlıyor. Avustralya Grand Prix'si ile yeni sezonun açılışı yapıldı. Toplamda 24 yarışlık zorlu bir maraton hız tutkunlarını bekliyor. Formula 1 takvimi ve yayınlanacağı kanal da belli oldu. 

F1 yarışları, beIN SPORTS 4 kanalından yayınlanacak.

Formula 1 Hangi Kanalda?

Formula 1 Hangi Kanalda?

Formula 1 yarışları, beIN SPORTS 4 kanalından yayınlanacak. Ayrıca Formula 1'in resmi uygulaması olan F1 TV Pro üzerinden de yayınlar gerçekleşecek. F1 TV Pro'nun üyelik gerektirdiğini belirtelim.

F1 Ne Zaman Başlıyor?

Formula 1 2026 sezonuna 6 Mart'ta Avustralya'da start verildi. Yarışlar, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri nisan ayında yapılacak.

Bu yılın takvimine İtalya'daki Emilia-Romagna Grand Prix'si yerine İspanya'da Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1 2026 Takvimi

Formula 1 2026 Takvimi

  • 1 Avustralya Albert Park 6-8 Mart

  • 2 Çin Şanghay 13-15 Mart

  • 3 Japonya Suzuka 27-29 Mart

  • 4 Bahreyn Sakhir 10-12 Nisan

  • 5 Suudi Arabistan Cidde 17-19 Nisan

  • 6 Miami Miami International Autodrome 1-3 Mayıs

  • 7 Kanada Circuit Gilles Villeneuve 22-24 Mayıs

  • 8 Monako Monaco 5-7 Haziran

  • 9 İspanya (Barcelona)Circuit de Barcelona-Catalunya 12-14 Haziran

  • 10 AvusturyaRed Bull Ring 26-28 Haziran

  • 11 Büyük Britanya Silverstone 3-5 Temmuz

  • 12 BelçikaSpa-Francorchamps 17-19 Temmuz

  • 13 Macaristan Hungaroring 24-26 Temmuz

  • 14 Hollanda Zandvoort 21-23 Ağustos

  • 15 İtalya Monza 4-6 Eylül

  • 16 İspanya (Madrid)Madrid (Yeni Şehir Pisti) 11-13 Eylül

  • 17 AzerbaycanBakü 25-27 Eylül

  • 18 SingapurMarina Bay 9-11 Ekim

  • 19 ABD Austin (COTA) 23-25 Ekim

  • 20 Meksika Autódromo Hermanos Rodríguez 30 Eki - 1 Kas

  • 21 Brezilya Interlagos 6-8 Kasım

  • 22 Las Vegas Las Vegas Strip 20-22 Kasım

  • 23 Katar Lusail 27-29 Kasım

  • 24 Abu Dabi Yas Marina 4-6 Aralık

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
