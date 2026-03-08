MART
Bu Testi Terk Edilmeden Bitirmek Çok Zor!

İnci Döşer
08.03.2026 - 10:01

Bazı insanlar ilişkide huzur verir, bazılarıysa duygu labirenti kurar. Peki sen hangisisin? Tripler, ani soğumalar, gereksiz gurur savaşları, testler içinde testler… İlişkin bir romantik film mi yoksa psikolojik gerilim mi? Bu testte vereceğin cevaplar, bir ilişkide terk edilme ihtimalini artıran davranışlara ne kadar yakın olduğunu gösterecek.

