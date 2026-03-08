Bu Testi Terk Edilmeden Bitirmek Çok Zor!

Bazı insanlar ilişkide huzur verir, bazılarıysa duygu labirenti kurar. Peki sen hangisisin? Tripler, ani soğumalar, gereksiz gurur savaşları, testler içinde testler… İlişkin bir romantik film mi yoksa psikolojik gerilim mi? Bu testte vereceğin cevaplar, bir ilişkide terk edilme ihtimalini artıran davranışlara ne kadar yakın olduğunu gösterecek.