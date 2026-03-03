onedio
Hangi Red Flag’i Görmezden Geliyorsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
03.03.2026 - 16:01

Bazen alarm çalar ama biz “yok canım ya” diyerek yorganı kafamıza çekeriz. Mesajlara geç cevap, aşırı kıskançlık, belirsizlik, ilgisizlik… Hepsini bir noktada romantize etmiş olabilir misin? Bu test, ilişkilerde hangi kırmızı bayrağı pembe filtreyle izlediğini ortaya çıkaracak. Çünkü bazen en büyük körlük, görmek istememektir.

Hadi teste!

Hangi Red Flag’i Görmezden Geliyorsun?

