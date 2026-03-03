onedio
Mart 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Mart 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
03.03.2026 - 16:29
03.03.2026 - 16:29

Romanya'nın otomobil üretim sektöründeki devi Dacia, Mart ayı fiyatlarını açıkladı. 1999 yılından beri Renault Grubu çatısı altında hizmet veren ve Türkiye'deki otomobil tutkunları tarafından sıklıkla tercih edilen Dacia, pazar payını korumaya devam ediyor. Dacia'nın SUV segmentindeki güçlü modeli Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway Mart ayında da fiyat-performans dengesiyle sektördeki rekabeti alevlendirmeye hazır görünüyor. Peki, Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin Mart ayı fiyatları ne kadar?

İşte, Dacia'nın Mart ayına özel güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Dacia Fiyat Listesi: Mart 2026

Dacia Fiyat Listesi: Mart 2026

Romanya'nın köklü otomobil üreticisi Dacia, 1966 yılından beri otomobil sektöründe varlığını sürdürüyor. 3 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatlarını duyurdu. Bu ayın fiyat listelerinde yerini alan Yeni Sandero Stepway dikkatleri üzerine çekti! 

Uyarı: Aşağıda Dacia tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları' bulunmaktadır. Fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır ancak belirli dönemlerde yapılan kampanyalar, ödeme seçenekleri veya ek opsiyonlar nedeniyle değişebilir. Bu nedenle almayı düşündüğünüz otomobilin güncel fiyatını kontrol etmeniz önerilir. 

Yeni Dacia Sandero Fiyat Listesi Mart 2026

Yeni Dacia Sandero Fiyat Listesi Mart 2026

Dacia, Mart ayında fiyat listelerinde Sandero'nun 2025 ve 2026 model otomobillerine yer verdi. 

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2026 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.299.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.430.000 TL

Yeni Dacia Sandero Model Yılı 2025 Fiyat Listesi

  • Essential TCe 100 - 1.242.000 TL 

  • Expression TCe 100 - 1.342.000 TL

Yeni Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Mart 2026

Yeni Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Mart 2026

  • Stepway expression Eco-G 120 auto - 1.685.000 TL 

  • Stepway extreme Eco-G 120 auto - 1.750.000 TL

(Model Yılı: 2026)

