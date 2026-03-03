Mart 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Romanya'nın otomobil üretim sektöründeki devi Dacia, Mart ayı fiyatlarını açıkladı. 1999 yılından beri Renault Grubu çatısı altında hizmet veren ve Türkiye'deki otomobil tutkunları tarafından sıklıkla tercih edilen Dacia, pazar payını korumaya devam ediyor. Dacia'nın SUV segmentindeki güçlü modeli Yeni Sandero ve Yeni Sandero Stepway Mart ayında da fiyat-performans dengesiyle sektördeki rekabeti alevlendirmeye hazır görünüyor. Peki, Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinin Mart ayı fiyatları ne kadar?

İşte, Dacia'nın Mart ayına özel güncel fiyat listesi