Enginar Soymanın Zorluklarından İlginç Anne Hareketlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Enginar Soymanın Zorluklarından İlginç Anne Hareketlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.03.2026 - 17:07

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bu Salı da akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım haftanın ilk günü nelere gülünmüş?

Başlayalım!

Çin kumara girmez.

İşler ilginç bir hal alıyor.

Enginarın çok üstüne gidiyoruz.

Enginarın çok üstüne gidiyoruz.

Hepimizi gömer.

Takmış işte?

Bu nerenin özlü sözü ya?

Kapatalım 👋

