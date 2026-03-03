73 Kilo Veren Işın Karaca'nın Son Pozundaki Ekstra Zayıflığı Dikkat Çekti!
1 yılı biraz aşkın bir sürede 73 kilo birden veren ve 130 kilodan 57 kiloya düşen Işın Karaca tüm gözleri üzerine çekmişti. Tatil pozlarındaki zayıflığı gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Türk müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Işın Karaca, yıllardır sahnelerde fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Son bir yıldır gündem olmasına sebep olan apayrı bir konu daha var tabii; verdiği kilolar!
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından tatilinden pozlarını paylaşan Işın Karaca gündeme oturdu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
