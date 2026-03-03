onedio
73 Kilo Veren Işın Karaca'nın Son Pozundaki Ekstra Zayıflığı Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2026 - 17:02

1 yılı biraz aşkın bir sürede 73 kilo birden veren ve 130 kilodan 57 kiloya düşen Işın Karaca tüm gözleri üzerine çekmişti. Tatil pozlarındaki zayıflığı gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk müziğinin en güçlü kadın vokallerinden biri olan Işın Karaca, yıllardır sahnelerde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Kendine has tok ve derin sesiyle dinleyicisini ilk notada yakalayan Karaca, yalnızca yorumculuğuyla değil, sahnedeki enerjisi ve duyguyu dinleyiciye geçirme gücüyle de öne çıkıyor.

“Anadilim Aşk”, “Başka Bahar”, “Yetinmeyi Bilir misin?” ve “Aramıza Yollar” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı sanatçı, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatı ve açıklamalarıyla da sık sık gündem oluyor.

Son bir yıldır gündem olmasına sebep olan apayrı bir konu daha var tabii; verdiği kilolar!

Kilo verme meselesini kafasına koyan Işın Karaca'nın 1 ayda 30, toplamda ise 71 kilo verdiğini öğrenmiştik. 

Bugüne dek hiç bu kadar zayıf görmediğimiz Işın Karaca, en büyük sırrının yememek olduğunu söylemişti.

En son 2 hafta önce Saba Tümer'e konuk olan Işın Karaca, güncel kilosunun 57 olduğunu ve buraya 130'dan geldiğini, yani totalde 73 kilo verdiğini vurgulamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından tatilinden pozlarını paylaşan Işın Karaca gündeme oturdu.

İnanılmaz kilo veren Işın Karaca'nın hala erimeye devam etmesi dikkat çekerken, özellikle yukarıdaki pozundaki ekstra zayıflığı 'Tanıyamadım' dedirtti. 

Buyurun, gelin kimler ne demiş beraber görelim.

