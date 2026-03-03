Danla Bilic'ten Programına Konuk Olup Soru Seçen Ünlülere İnce Ayar!

'İçimi dökeceğim size DanlaCast'le alakalı' diyen Danla Bilic, 'Gelen her konuğumu çok seviyorum. Zaten tanıştıklarımı çok seviyorum, yeni tanıştıklarım arasında da hiç arkasından konuştuğum olmadı. Hepsi benim için çok keyifliydi ama Türkiye'de- yani bizim ülkemizde mi böyle acaba?- Amerika'da izlediklerimde böyle bir şey yok çünkü. Kimse bizimle bir şey konuşmak istemiyor' açıklamasında bulundu.

Konuşmasının devamında ise 'Kimse hiçbir şey konuşmak istemiyor. 50 soru hazırlıyorsun, revize gelecek ve soru 15-20'ye düşecek. Elinde 7 soru kalınca da bu sefer ben izleyicilerime ne vereceğim şimdi? Kendinize güveniyorsanız gelin, başlatmayın tribinizden!' ifadelerini kullandı.