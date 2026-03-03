onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Danla Bilic'ten Programına Konuk Olup Soru Seçen Ünlülere İnce Ayar!

Danla Bilic'ten Programına Konuk Olup Soru Seçen Ünlülere İnce Ayar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.03.2026 - 17:49

Attığı her adımla olay olan Danla Bilic, Instagram hikayelerinde içini döktü. DanlaCast programına konuk bulmakta zorlandığını belirten Bilic, programa gelip soru seçen ünlülere sert çıktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya fenomeni denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan Danla Bilic, sık sık magazin gündemine oturuyor.

Sosyal medya fenomeni denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden olan Danla Bilic, sık sık magazin gündemine oturuyor.

Attığı her adımla konuşulan Danla Bilic, epey bir süredir ortalıkta gözükmüyordu. Sosyal medya paylaşımlarına devam etse de her zamanki temposunda içerik üretmeyen Danla Bilic, birazcık kabuğuna çekilmişti. 

Geçtiğimiz günlerde ise Raşit Bağzıbağlı'nı konuk ettiği DanlaCast programıyla geri dönmüştü.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Danla Bilic bir yılı aşkın süredir YouTube'da DanlaCast isimli bir program çekiyor.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, Danla Bilic bir yılı aşkın süredir YouTube'da DanlaCast isimli bir program çekiyor.

Birbirinden ünlü arkadaşlarını veya isimleri ağırlayan, oldukça da dobra ve net sorular yönelten Danla Bilic, ne zaman yeni bölüm yayınlasa sohbette geçen ayrıntılarla gündemin göbeğine oturuyor. 

En son 2 ay önce Mr. The Can ile bölüm yayınlayan Danla Bilic, 14 Şubat'ta Adil Yıldırım'la 1 yıl önce çektiği programın ikinci bölümünü yayınlamıştı. Sonra yeni bölüm çekmeyi bırakan Bilic, birkaç gün önce Raşit Bağzıbağlı'nı konuk etti ve yine eğlenceli anlara imza atmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise DanlaCast'le ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Konuk bulmakta zorlandığını söyleyen Danla Bilic, dert yandı.

'İçimi dökeceğim size DanlaCast'le alakalı' diyen Danla Bilic, 'Gelen her konuğumu çok seviyorum. Zaten tanıştıklarımı çok seviyorum, yeni tanıştıklarım arasında da hiç  arkasından konuştuğum olmadı. Hepsi benim için çok keyifliydi ama Türkiye'de- yani bizim ülkemizde mi böyle acaba?- Amerika'da izlediklerimde böyle bir şey yok çünkü. Kimse bizimle bir şey konuşmak istemiyor' açıklamasında bulundu. 

Konuşmasının devamında ise 'Kimse hiçbir şey konuşmak istemiyor. 50 soru hazırlıyorsun, revize gelecek ve soru 15-20'ye düşecek. Elinde 7 soru kalınca da bu sefer ben izleyicilerime ne vereceğim şimdi?  Kendinize güveniyorsanız gelin, başlatmayın tribinizden!' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın