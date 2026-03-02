Sevgili Yengeç, bugün Başak burcundaki tam Ay tutulması, ticari iş birliklerinde yeni bir sayfa açmanı gerektirebilir. Belki de bir süredir üzerinde çalıştığın bir proje, detaylardaki birkaç eksiklik nedeniyle tamamen durabilir ya da beklenmedik bir şekilde yeni bir yön alabilir. İşte bu yüzden tutulma sürecinde, hızlı kararlar verip her duyduğuna inanmamalısın. Hatta, söylenen her şeyi teyit etmek ve adımlarını ona göre atmak da kendini garanti altına almak için iyi bir yol olabilir.

Kariyerinde başarılı olmak için bugün bir mantık sınavında olduğunu da düşünebilirsin. Gökyüzü, duygusal tepkiler yerine, profesyonel bir soğukkanlılıkla durum analizi yapmanı öneriyor. Stratejik hamlelerini yaparken, yeni bir eğitim programına ya da seyahat planına onay vermek yerine, elindeki işi mükemmelleştirmeye odaklanmalısın. Eksiksiz ve kusursuz adımlarla mükemmel olanı elde edebilirsin!

Aşk hayatında ise bir mesaj ya da sosyal medyadan hikayene gelen bir beğeni, kalbinde büyük bir fırtına yaratabilir... Bugün yeni bir tanışıklığın arkasındaki gizli niyetleri çözme zamanı. Kimseye hemen güvenmeme konusunda son derece temkinli olduğunu biliyoruz ama belki ona bir şans verirsin. Zira, dijital dünyada başlayan yazışmalar bir süre sonra aşka dönüşebilir. Onu tanıdıkça, önsezilerine güvenmen gerektiğini de anlayacaksın. Bu heyecan verici deneyimin ardından seni saran aşkın ateşiyle uzun yıllar mutluluğu yakalayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…