3 Mart Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
3 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Mart Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor! Gökyüzünde gerçekleşen etkileyici tam Ay tutulması, sinir sistemini ve solunum yollarını hedef alarak adeta seni daha derin nefes almaya, hayatın stresini biraz olsun hafifletmeye çağırıyor.

Zihnindeki karmaşanın, belki de farkında bile olmadan, ellerinde veya omuzlarında oluşturduğu kasılmaları hissetmeye başladığın anda, bir profesyonel masajın rahatlatıcı etkisine başvurabilirsin. Belki de bir parkta, doğayla iç içe, kısa bir yürüyüş yapmak da sana iyi gelebilir. Bu arada, sessiz bir köşeye çekilip biraz kendi başına kalman da zihnin, günün yoğunluğunu sindirmesine yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

