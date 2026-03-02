Sevgili Yengeç, bugün belki de bir sosyal medya platformundan ya da bir mesajlaşma uygulamasından gelen bir 'beğeni' ya da 'yorum', kalbinde beklenmedik bir heyecan yaratabilir. Hani derler ya, aşk bazen en beklenmedik yerden gelir diye, işte tam da bugün böyle bir durumla karşılaşabilirsin.

Yeni bir tanışıklık ve basit bir mesajla başlayan bir diyalog, seni içinde bulunduğun rutinden çıkarabilir ve uzun zamandır aradığın heyecanı yaşatabilir. Ancak bu yeni kişiye hemen güvenmek konusunda biraz temkinli olman gerektiğini de söylemeliyiz. Tabii dikkatle adım atarak bu heyecan verici deneyime bir şans verirsen, belki de aşkın sıcak ve tutkulu ateşiyle sarılırsın. Ve bu aşk, seni uzun yıllar boyunca mutlulukla sarar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…