Sevgili Yengeç, bugün bağımsızlık temasının altını çiziyoruz. Partnerinin kendi özel alanına saygı göstermen ve bu saygıyı karşılıklı hale getirmen gerektiği bir gün olacak. İlişkinde iki güçlü ve bağımsız kişilik olarak bir arada olmanın, birbirinize saygı göstermenin ve birbirinizi anlamanın ne kadar önemli olduğunu göreceksin.

Bir ilişkide, her iki tarafın da kendi ayakları üzerinde durabilmesi, birbirinin özgürlüğüne saygı göstermesi ve birbirine destek olabilmesi gerektiğini unutma. Kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız bir aşık olmak, sana güven ve tatmin duygusu verecek. Özel alanına sahip çıkarken, partnerine de aynı özgürlüğü tanıyarak, birlikte mutluluğa yelken açacaksın! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…