Sevgili Yengeç, bugün göz sağlığının ve optik derinliğinin genel enerji modunu nasıl belirleyeceğini konuşacağız. Gözler, ruhunun aynasıdır ve onların sağlığı, genel enerjini ve yaşam kaliteni etkiler. Bu nedenle, göz sağlığına özen göstermen hayati önem taşır.

Uzun süre kapalı ve dar alanlarda kalmak, gözlerini ve dolayısıyla enerjini olumsuz etkileyebilir. Buna karşın, geniş ve açık alanlarda, özellikle de doğada, ufuk çizgisine bakmak göz kaslarını rahatlatır. Bu, beyin dalgalarını stabilize eder ve genel enerji seviyeni yükseltir.

Bunun yanı sıra, bedenin hareket kabiliyeti, zihnindeki özgürlük duygusuyla paralel ilerler. Geniş alanlarda atacağın uzun adımlar, lenfatik sisteminin daha hızlı ve temiz çalışmasını sağlar. Peki, bir hafta sonu yürüyüşüne ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…