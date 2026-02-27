onedio
28 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
28 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Şubat Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün göz sağlığının ve optik derinliğinin genel enerji modunu nasıl belirleyeceğini konuşacağız. Gözler, ruhunun aynasıdır ve onların sağlığı, genel enerjini ve yaşam kaliteni etkiler. Bu nedenle, göz sağlığına özen göstermen hayati önem taşır.

Uzun süre kapalı ve dar alanlarda kalmak, gözlerini ve dolayısıyla enerjini olumsuz etkileyebilir. Buna karşın, geniş ve açık alanlarda, özellikle de doğada, ufuk çizgisine bakmak göz kaslarını rahatlatır. Bu, beyin dalgalarını stabilize eder ve genel enerji seviyeni yükseltir. 

Bunun yanı sıra, bedenin hareket kabiliyeti, zihnindeki özgürlük duygusuyla paralel ilerler. Geniş alanlarda atacağın uzun adımlar, lenfatik sisteminin daha hızlı ve temiz çalışmasını sağlar. Peki, bir hafta sonu yürüyüşüne ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

