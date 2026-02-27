Sendeki Prenses Sendromu mu Alpha Kompleksi mi?
Herkesin içinde küçük bir “taht” arzusu vardır. Kimimiz ilgiyle beslenir, kimimiz güçle. Kimimiz korunmak ister, kimimiz yönetmek. Peki sen ilişkilerde, arkadaşlıkta, hayatta hangi taraftasın? Tahtta oturup ilgi mi beklersin yoksa oyunu kurup kuralları mı koyarsın?
Bu test seni biraz ti’ye alacak, biraz da yüzleştirecek.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sendeki Prenses Sendromu mu Alpha Kompleksi mi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın