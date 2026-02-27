Sendeki Prenses Sendromu mu Alpha Kompleksi mi?

Herkesin içinde küçük bir “taht” arzusu vardır. Kimimiz ilgiyle beslenir, kimimiz güçle. Kimimiz korunmak ister, kimimiz yönetmek. Peki sen ilişkilerde, arkadaşlıkta, hayatta hangi taraftasın? Tahtta oturup ilgi mi beklersin yoksa oyunu kurup kuralları mı koyarsın?

Bu test seni biraz ti’ye alacak, biraz da yüzleştirecek.

Hazırsan başlayalım!