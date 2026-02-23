Yüz Tipine Göre Hangi Ülkenin İnsanına Benziyorsun?
Yüz hatların; kemik yapın, göz formun, dudak çizgin, hatta kaş eğimin… Hepsi genetik bir hikaye anlatır. Peki senin yüzün hangi coğrafyanın estetik kodlarını taşıyor olabilir? Daha keskin hatlı mı, daha yumuşak mı? Kuzey rüzgârı mı var bakışlarında, Akdeniz sıcaklığı mı? Bu testte yüz şeklinle ilgili en doğru tanımları seç ve hangi ülkenin insanına benzediğini öğren!
Hazırsan başlayalım!
