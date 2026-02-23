onedio
Yüz Tipine Göre Hangi Ülkenin İnsanına Benziyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
23.02.2026 - 16:31

Yüz hatların; kemik yapın, göz formun, dudak çizgin, hatta kaş eğimin… Hepsi genetik bir hikaye anlatır. Peki senin yüzün hangi coğrafyanın estetik kodlarını taşıyor olabilir? Daha keskin hatlı mı, daha yumuşak mı? Kuzey rüzgârı mı var bakışlarında, Akdeniz sıcaklığı mı? Bu testte yüz şeklinle ilgili en doğru tanımları seç ve hangi ülkenin insanına benzediğini öğren!

Hazırsan başlayalım!

