Ne Kadar Popüler Kültürün Kölesisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
22.02.2026 - 10:28

Bir ürünü gerçekten sevdiğin için mi alıyorsun… yoksa herkes aldığı için mi? Trend olan dizileri izliyor, viral olan ürünleri sepete atıyor, sosyal medyada “olması gerekenleri” tamamlıyor musun? Bu testte sana sadece tek bir soru soruyoruz ama cevapların çok şey anlatacak. Sahip olduğun popüler kültür item’larını işaretle, biz de sana ne kadar “trend radarında” yaşadığını söyleyelim!

Hazırsan dürüst ol… çünkü bu test ekran görüntüsü aldırır!

