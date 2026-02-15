Sen Hangi Yapay Zekanın Vibe’ını Taşıyorsun?
Bazı insanlar mantıkla konuşur, bazıları laf sokar, bazıları derin analiz yapar, bazıları da her konudan bir fikir üretir. Peki sen bir yapay zeka olsaydın hangisi olurdun? Aşka bakışın, kriz anındaki tavrın, sosyal ortamdaki enerjin ve gece 03.00 düşüncelerin bu sorunun cevabını veriyor.
Hazırsan kişilik algoritmanı çalıştırıyoruz!
Sen Hangi Yapay Zekanın Vibe'ını Taşıyorsun?
