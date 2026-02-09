onedio
Acilen Vazgeçmen Gereken Şey Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
09.02.2026 - 13:56

Hepimizin farkında olmadan sürdürdüğü bazı davranışlar, düşünce kalıpları veya alışkanlıklar var… Bunların bazıları güçlü yönlerimizi bile gölgede bırakabiliyor. Peki senin hayatında artık fayda sağlamayan, hatta yavaş yavaş iç enerjini tüketen şey ne olabilir? Bu test, seçimlerin üzerinden sana öncelikle hangi davranış kalıbından vazgeçmen gerektiğini gösterecek.

 Hazırsan içsel bir temizlik yapma zamanı!

Acilen Vazgeçmen Gereken Şey Ne?

