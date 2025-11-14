20 Davranıştan 15'ini Yapıyorsan Paranoya Sorunların Var Demektir!

Senin zihnin çoğu zaman tetikte. Sanki bir şeyler hep eksik, yanlış, daha kötü olacakmış gibi bir alarm hali taşıyorsun. Bu, iç dünyada sürekli savaş haline benzeyen bir yorgunluk yaratabilir. Burada mesele “gerçekten tehlike var mı?” değil, senin güvende hissetmeye ihtiyacın var. Bu durum terapi, destek, yavaşlatma pratikleri ile büyük ölçüde hafifleyebilir. Sen yanlış değilsin. Yalnız değilsin. Sadece zihnin uzun süredir kendini korumaya çalışıyor. Kısacası: Paranoya düzeyi yüksek. Destek almak büyük rahatlık sağlar.