20 Davranıştan 15'ini Yapıyorsan Paranoya Sorunların Var Demektir!
Hepimiz bazen fazla düşünür, ayrıntılara takılır, insanların niyetlerini sorgularız. Bu oldukça insani. Ancak bazı insanlar için bu durum bir yaşam biçimine dönüşebilir: sürekli şüphe hâli, kimseye tam güvenememe, her davranışta gizli anlam arama… Bu testte herhangi bir yargılama yok; sadece kendini ne kadar güvende hissettiğini anlamaya dair kısa bir farkındalık alanı açıyoruz.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son 3 ay içinde aşağıdakilerden hangilerini sık sık yaşadın?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gayet Sağlam Bir Zihin Dengesi
Kontrollü Ama Dikkat Edilebilir Kaygı Eğilimleri
Belirgin Paranoya Düşünce Döngüleri
Zihin Sürekli “Tehlike Modunda”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın