Rorschach Testine Göre Kişilik Analizin!
Hepimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen derin bir dünya var. Bazen bunu kelimelerle anlatmak zor olur, ama zihnimizin yansımasını görebileceğimiz testler vardır. Rorschach testi de bunlardan biri! Bu testte sana bir dizi görsel ve çağrışım sorusu sunacağız. Vereceğin cevaplar, bilinçaltının küçük sırlarını, seni sen yapan derin özellikleri ve duygusal dünyanı ortaya çıkaracak.
Şimdi hayal gücünü serbest bırak, sezgilerini konuştur ve bakalım Rorschach testine göre kişiliğin nasılmış!
1. Burada ne görüyorsun?
2. Burada ne görüyorsun?
3. Burada ne görüyorsun?
4. Burada ne görüyorsun?
5. Burada ne görüyorsun?
6. Burada ne görüyorsun?
7. Burada ne görüyorsun?
8. Burada ne görüyorsun?
9. Burada ne görüyorsun?
10. Burada ne görüyorsun?
Kafan Acayip Farklı Çalışıyor
Derin Düşünen Bir İnsansın
Düşüncelerini Anlamak Çok Zor
Kafan Çok Karışık
Düz & Fazla Mantık Odaklı
