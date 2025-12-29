Sevgili Başak, bugün iş hayatındaki yoğunluğun aile, ev ve özel hayatındaki sorumluluklarını etkileyebileceği bir gün olabilir. Merkür ve Satürn'ün oluşturduğu kare, iş ve özel hayat arasındaki dengeni tekrar kurman gerektiğini hatırlatıyor. Belki de ertelediğin bir düzenlemeyi yapmanın zamanı gelmiştir.

Galiba artık kendin için bazı sınırlar çizmelisin. Kariyerinde ve özel hayatında net çizgilerle kendinden emin bir görünüm sergilemelisin. Sürekli ve haddinden fazla aldığın yüklerden de arınmanın vakti geldi. Artık dengeli bir hayat yaşama ve kendine odaklanma vakti!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür ve Satürn'ün bu karesi, duygusal güven ihtiyacını artırıyor. Kalıcı ve sağlam bir bağlantı kurmayı arzuluyorsun ve bunun için emek vermen gerektiğinin de farkındasın. İlişkilerde, sorumlulukları paylaşan ve seni destekleyen kişiler, seni daha çok etkileyecek. Bu da aşk hayatında ne istediğini daha iyi anlamana yardımcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…