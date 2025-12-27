Sevgili Başak, bugün yaratıcılığın tavan yapabilir. Gökyüzünde oluşan Merkür ile Chiron üçgeni, kariyer yolculuğunda kendine aşırı yüklenme sonucunda oluşan duygusal yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Her şeyi mükemmeliyetçi bir şekilde yapma baskısından sıyrılmak, sana büyük bir rahatlama ve huzur getirebilir. İşte bu noktada yaratıcı ve üretken zihnin de canlanabilir.

Şimdi, geçmişte yaşadığın bir hata ya da elde edemediğin başarılar için kendini affetme zamanı. Bu affediş süreci, yeni haftaya çok daha net bir zihinle ve güçlü bir motivasyonla başlamanı sağlayacaktır. Artık bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmenin, belki de kendine yeni ve gerçekleştirebileceğin hedefler belirlemenin zamanı gelmiştir, ne dersin?

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise heyecan aramaya başlayabilirsin. Galiba sınırlarını aşacaksın... Çünkü Merkür ve Chiron'dan aldığın güç ile aşkta sınırların ötesine geçmeyi arzulayacaksın. Kalıplaşmış kriterler, beklentiler ve idealleri bir kenara bırakıp birine öyle aşık olabilirsin. Aşkı arzularken ve bir yabancıya kapılmaya hazır bulabilirsin kendini! Şimdi tek bir sorumuz var; Kalbini koşulsuzca aşka bırakabilecek misin?