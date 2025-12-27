onedio
28 Aralık 2025, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.12.2025 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? 28 Aralık Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün yaratıcılığın tavan yapabilir. Gökyüzünde oluşan Merkür ile Chiron üçgeni, kariyer yolculuğunda kendine aşırı yüklenme sonucunda oluşan duygusal yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Her şeyi mükemmeliyetçi bir şekilde yapma baskısından sıyrılmak, sana büyük bir rahatlama ve huzur getirebilir. İşte bu noktada yaratıcı ve üretken zihnin de canlanabilir. 

Şimdi, geçmişte yaşadığın bir hata ya da elde edemediğin başarılar için kendini affetme zamanı. Bu affediş süreci, yeni haftaya çok daha net bir zihinle ve güçlü bir motivasyonla başlamanı sağlayacaktır. Artık bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmenin, belki de kendine yeni ve gerçekleştirebileceğin hedefler belirlemenin zamanı gelmiştir, ne dersin? 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise heyecan aramaya başlayabilirsin. Galiba sınırlarını aşacaksın... Çünkü Merkür ve Chiron'dan aldığın güç ile aşkta sınırların ötesine geçmeyi arzulayacaksın. Kalıplaşmış kriterler, beklentiler ve idealleri bir kenara bırakıp birine öyle aşık olabilirsin. Aşkı arzularken ve bir yabancıya kapılmaya hazır bulabilirsin kendini! Şimdi tek bir sorumuz var; Kalbini koşulsuzca aşka bırakabilecek misin?

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
