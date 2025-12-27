onedio
28 Aralık Pazar Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
28 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Aralık Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kalbin biraz daha hassas atabilir... Sırtında belirgin bir ağırlık hissedebilirsin ve dolaşım sisteminde ufak tefek sorunlar yaşayabilirsin. Tam da bu noktada, gökyüzündeki Merkür ile Chiron üçgeni, sana bedenine karşı daha nazik ve anlayışlı olman gerektiğini fısıldıyor. 

Kendini zorlamadan, hafiflikle gerçekleştireceğin esneme hareketleri ve sana keyif veren aktiviteler, enerji dengeni toparlamanda büyük bir yardımcı olabilir. Bugünü, kendine biraz daha fazla özen gösterme ve bedenini dinleme günü olarak kabul et. Sağlığına yatırım yaptığında hayatına yansıyacak pozitif etkilere odaklan. Tabii bu arada, süregelen rahatsızlıklar için hekim kontrolüne başvurmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

