Sevgili Başak, bugün aşk hayatında biraz daha heyecan aramaya başladığını hissediyoruz. Tam da bu noktada Merkür ve Chiron, aşkta sınırlarını aşmanız için sana ilham veriyor. İşte bu sayede kalıplaşmış kriterler, beklentiler ve ideallerinin üzerinde bir tür sis perdesi iniyor. Ancak bugün, bu sis perdesini bir kenara bırakıp kalbini tamamen aşka teslim etmeye hazır olmalısın.

Aşkı arzularken ve belki de daha önce hiç tanımadığın birine kendini kaptırmaya da hazırsındır belki de! Bu, biraz korkutucu görünebilir ancak aynı zamanda heyecan verici ve yenileyici olabilir. Şimdi sadece bir sorumuz kaldı; Kalbini tamamen, koşulsuzca aşka bırakabilecek misin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…