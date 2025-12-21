Sevgili Başak, biliyorsun ki aşk, hayatın en tatlı ve en karmaşık yönlerinden biri. Ancak bazen, bu karmaşık denklemin içinde mükemmeliyetçiliğe kapılıp partnerinle arandaki bağları zayıflatabiliyorsun. Sen de bugün, ilişkide kusursuzluğu aramaya koyulabilirsin!

Bir ilişkide her şeyin kusursuz olmasını istemek, belki de en başta çok masumane bir düşünce gibi geliyor. Ancak bu durum, zamanla aranızda görünmez duvarlar örmeye başlayabilir. Partnerinle arandaki bağları zayıflatabilir, hatta koparabilir. Küçük hataları büyüterek, ilişkinin genelindeki güzelliği kaçırma riskin var. Evet, belki de hiç farkında olmadan ilişkinin genelindeki güzelliği göz ardı ediyor olabilirsin. Unutma ki sevgi mükemmel olduğu için değil, gerçek olduğu için kıymetlidir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…