Sevgili Başak, bugün Jüpiter ile Chiron karesinin enerjisi altında, kariyer hedeflerini genişletme ve büyütme fikrine odaklanabilirsin. Pazartesi günü üzerine bindirilen sorumluluklar, biraz hızlı yorulmanı sağlayabilir. Ancak unutma ki bu ağırlık senin için düşündüğün kadar fazla değil. Aksine her şeyi kusursuz bir şekilde yapma arzundan doğan bir sürecin içindesin ve her şeyi başarabilirsin!

Hatta bugün, sınırlarını yeniden belirleyebilir ve profesyonel yaşamındaki en büyük başarıları elde edebilirsin. Her bir detayda başarıya biraz daha yaklaşacağını da bilmelisin. Bunca işi tek başına yaparken, otorite olmayı da başarabilirsin. Tek başına yapabileceklerini görmek için biz bile sabırsızlanıyoruz, hadi herkese göster kendini!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kusursuzluk arayışın, partnerinle arandaki bağları zayıflatabilir. Aranızda ise görünmez duvarlar örebilir... Küçük hataları büyüterek ilişkinin genelindeki güzelliği kaçırma riskin var. Unutma ki, sevgi mükemmel olduğu için değil, gerçek olduğu için kıymetlidir. İşte bu yüzden, belki de bugün onu olduğu gibi kucaklamalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…