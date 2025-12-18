Sevgili Başak, bugün Güneş ile Chiron üçgeninin büyülü ve şifacı enerjisi, ortak kaynakların, finansal ortaklıkların ve derin dönüşüm alanlarınla ilgili konularda etkili olacak. Zira bu etki altında, yardıma muhtaç olma korkusu veya finansal bağımlılık hissi seni korkutabilir. Belki de bu korkuları, maddi özerklik ve analitik düzen gibi daha güçlü bir duruma dönüştürebilirsin. Bu yüzden artık, kendinden emin adımlar atıp gerisini hayatın akışına bırakmanın getirdiği hafifliği ve özgürlüğü de keşfedebilirsin.

Öte yandan bu dönemde, finansal konularda korku yaratan bir borç, kredi veya ortak yatırım konusunu dışarıdan bir uzmanın yardımıyla çözebilirsin. Hatta yardım almaya karar verirsen, bu durumu bir kazanca bile çevirebilirsin. Sence de yıl bitmeden korkularının üzerine gidip güçlenmenin zamanı gelmemiş miydi?

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Güneş ile Chiron üçgeninin etkisini hissedeceksin. Özellikle bekarsan, bugün başlayan bir yakınlaşma yüzeysel bir flört olmayıp ruhsal ve derin bir dönüşüm potansiyeli taşıyabilir. Ancak şimdiden söyleyelim, bu ara aşkta tam ve dürüst bir teslimiyet arayışı ön planda. Bu, hem kendini hem de flörtünü daha iyi anlama ve birbirinize daha çok bağlanma fırsatı sunuyor. Aşkı bulmak istiyorsan, bu fırsatı kaçırma. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…