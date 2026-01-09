İmaj Değiştiren Gigi Hadid Siyah Saçlarıyla Bambaşka Biri Oldu!

Henüz çocuk yaşta modayla tanışan Hadid, asıl çıkışını 2010’lu yıllarda yaptı ve kısa sürede podyumların en aranan yüzlerinden biri hâline geldi. Versace, Chanel gibi dev markaların defilelerinde yürüyen Gigi Hadid günümüzün en çok tanınan süpermodellerinden biri oldu.

Sadece podyumda değil; sosyal medyada, kırmızı halıda ve günlük stiliyle de ilgi odağı olan Gigi Hadid, dünya magazinin de ilgi odaklarından biri.