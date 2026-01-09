İmaj Değiştiren Gigi Hadid Siyah Saçlarıyla Bambaşka Biri Oldu!
Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler moda dünyasının ve podyumların en çok tanınan isimlerinden biri. Yıllardır podyumlarda ve kırmızı halılarda farklı tarzlarıyla dikkat çeken iki kardeşten bu kez gündeme oturan isim Gigi Hadid oldu. Sarı saçlarıyla özdeşleşen süpermodel, siyaha boyattığı saçlarıyla radikal bir imaj değişikliğine giderek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moda dünyasında adını bilmeyenin neredeyse kalmadığı Gigi Hadid, modellik kariyeri, güzelliği ve tarzıyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemde ise Gigi Hadid, imaj değişikliğiyle yeniden gündemin merkezine oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın