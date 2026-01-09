onedio
İmaj Değiştiren Gigi Hadid Siyah Saçlarıyla Bambaşka Biri Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
09.01.2026 - 11:11

Gigi Hadid ve Bella Hadid kardeşler moda dünyasının ve podyumların en çok tanınan isimlerinden biri. Yıllardır podyumlarda ve kırmızı halılarda farklı tarzlarıyla dikkat çeken iki kardeşten bu kez gündeme oturan isim Gigi Hadid oldu. Sarı saçlarıyla özdeşleşen süpermodel, siyaha boyattığı saçlarıyla radikal bir imaj değişikliğine giderek sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Moda dünyasında adını bilmeyenin neredeyse kalmadığı Gigi Hadid, modellik kariyeri, güzelliği ve tarzıyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Henüz çocuk yaşta modayla tanışan Hadid, asıl çıkışını 2010’lu yıllarda yaptı ve kısa sürede podyumların en aranan yüzlerinden biri hâline geldi. Versace, Chanel gibi dev markaların defilelerinde yürüyen Gigi Hadid günümüzün en çok tanınan süpermodellerinden biri oldu.

Sadece podyumda değil; sosyal medyada, kırmızı halıda ve günlük stiliyle de ilgi odağı olan Gigi Hadid, dünya magazinin de ilgi odaklarından biri.

Son dönemde ise Gigi Hadid, imaj değişikliğiyle yeniden gündemin merkezine oturdu.

Uzun yıllardır sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Gigi Hadid, 2026’ya radikal bir imaj değişikliğiyle girdi. Ünlü model, saçlarını siyaha boyatıp kestirdi. Alışılmış görünümünün dışına çıkan isim resmen bambaşka biri oldu!

