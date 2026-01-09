Meryem Uzerli'nin Küçük Kızı Lily'nin Doğum Gününden Paylaştığı Kareler Kalpleri Eritti
Ekranların sevilen yüzlerinden Meryem Uzerli, son zamanlarda oyunculuğuyla olduğu kadar anneliğiyle de gündeme geliyor. Uzerli'nin küçük kızı Lily’nin 5. yaş günü için düzenlenen renkli kutlamadan paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi gördü.
Türkiye’nin son yıllarda dünya çapında tanınan en güzel oyuncularından biri olan Meryem Uzerli, ekranlarla tanıştığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Meryem Uzerli’nin küçük kızı Lily, dün 5 yaşına bastı. Güzel oyuncunun sosyal medyada paylaştığı doğum günü kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.
Meryem Uzerli, küçük kızı Lily’nin 5. yaş gününü tam da ona yakışır şekilde; neşeli, renkli ve bol kahkahalı bir kutlamayla taçlandırdı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
