Meryem Uzerli'nin Küçük Kızı Lily'nin Doğum Gününden Paylaştığı Kareler Kalpleri Eritti

Asıl büyük çıkışını ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle yaptı.

Hürrem’le birlikte sadece bir dönem dizisinin değil, bir popüler kültür ikonunun da parçası hâline gelen Meryem Uzerli; güzelliği, duru oyunculuğu ve farklı enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Yurt içi kadar yurt dışında da ilgi gören oyuncu, modadan reklamlara, kırmızı halılardan sosyal medyaya kadar her alanda adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Meryem Uzerli, iki kız annesi.

İlk kızı Lara, 2014 yılında dünyaya geldi. Uzerli, annelikle birlikte hayatının bambaşka bir dönemine geçtiğini her fırsatta dile getirirken, 2021 yılında ise ikinci kızı Lily Koi’yi kucağına aldı.