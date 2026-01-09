onedio
Meryem Uzerli'nin Küçük Kızı Lily'nin Doğum Gününden Paylaştığı Kareler Kalpleri Eritti

Meryem Uzerli'nin Küçük Kızı Lily'nin Doğum Gününden Paylaştığı Kareler Kalpleri Eritti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.01.2026 - 08:45

Ekranların sevilen yüzlerinden Meryem Uzerli, son zamanlarda oyunculuğuyla olduğu kadar anneliğiyle de gündeme geliyor. Uzerli'nin küçük kızı Lily’nin 5. yaş günü için düzenlenen renkli kutlamadan paylaşılan kareler sosyal medyada ilgi gördü.

Türkiye’nin son yıllarda dünya çapında tanınan en güzel oyuncularından biri olan Meryem Uzerli, ekranlarla tanıştığı ilk günden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Asıl büyük çıkışını ise Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle yaptı.

Hürrem’le birlikte sadece bir dönem dizisinin değil, bir popüler kültür ikonunun da parçası hâline gelen Meryem Uzerli; güzelliği, duru oyunculuğu ve farklı enerjisiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Yurt içi kadar yurt dışında da ilgi gören oyuncu, modadan reklamlara, kırmızı halılardan sosyal medyaya kadar her alanda adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen Meryem Uzerli, iki kız annesi.

İlk kızı Lara, 2014 yılında dünyaya geldi. Uzerli, annelikle birlikte hayatının bambaşka bir dönemine geçtiğini her fırsatta dile getirirken, 2021 yılında ise ikinci kızı Lily Koi’yi kucağına aldı.

Meryem Uzerli’nin küçük kızı Lily, dün 5 yaşına bastı. Güzel oyuncunun sosyal medyada paylaştığı doğum günü kareleri kısa sürede büyük ilgi gördü.

Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı dönem Can Ateş'la aşk yaşayan, bu ilişkiden de kızı Lara'yı kucağına alan Uzerli'nin ilk göz ağrısı 12 yaşına basmak üzere. Yıllar sonra ikinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin 2021 yılında dünyaya gelen kızı Lily Koi’nin babası ise Amerikalı bir iş insanı. 

Lily’nin babasının kimliğini gizli tutmayı tercih eden oyuncu kızının 5. yaş kareleriyle beğeni topladı.

Meryem Uzerli, küçük kızı Lily’nin 5. yaş gününü tam da ona yakışır şekilde; neşeli, renkli ve bol kahkahalı bir kutlamayla taçlandırdı.

Paylaşılan doğum günü karelerinde, Oyuncak Hikayesi temalı kostümler ve ayrıntılar dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
