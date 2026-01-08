İbo Show'da Asena Hakkında Yaptığı El Hareketiyle Gündem Olan Yıldız Tilbe Konuya Açıklık Getirdi

Programda belki de en çok konuşulan an, yıllardır küs olan Asena ile İbrahim Tatlıses’in ilk kez aynı sahnede buluşmasıydı. İkilinin 25 yıl sonra yan yana gelmesi ve duygusal anlar yaşaması sosyal medyada günlerce gündemde kaldı.

Öyle ki o anların parodisi bile yapıldı! Geceye damga vuran bir diğer konu da Asena’nın program için aldığı iddia edilen ücret oldu. Sosyal medyanın dikkatini çeken görüntülerde Yıldız Tilbe’nin yaptığı el işareti gündeme damga vurdu.

Bülent Ersoy’un Asena’nın programa katılım sürecini konuştuğu sırada Tilbe'nin kameraların çekmediğini düşündüğü bir anda Asena’nın “iki katı para aldığı” anlamına geldiği iddia edilen bir el hareketi yaptığı düşünülmüş ve bu anlar canlı yayına yansımıştı.