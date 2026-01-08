onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İbo Show'da Asena Hakkında Yaptığı El Hareketiyle Gündem Olan Yıldız Tilbe Konuya Açıklık Getirdi

İbo Show'da Asena Hakkında Yaptığı El Hareketiyle Gündem Olan Yıldız Tilbe Konuya Açıklık Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2026 - 12:30

31 Aralık 2025 gecesi Star TV ekranlarında yayınlanan “İbo Show Yılbaşı Özel” programı, sadece müzik ve eğlence dolu bir yılbaşı akşamı sunmakla kalmadı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Program, Türk müzik dünyasının efsane isimlerini bir araya getiren sürprizlerle doluydu ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Programda en çok dikkat çeken detay ise Yıldız Tilbe'nin hareketleri olmuştu. Gel Konuşalım programına çıkan Tilbe o anlar hakkında konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in üstlendiği yılbaşı özelde, arabesk, pop ve klasik müziğin önemli isimleri sahne aldı; Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Cengiz Kurtoğlu, Asena ve Şafak Sezer gibi ünlüler izleyicilere eğlence dolu anlar yaşattı.

Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in üstlendiği yılbaşı özelde, arabesk, pop ve klasik müziğin önemli isimleri sahne aldı; Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Cengiz Kurtoğlu, Asena ve Şafak Sezer gibi ünlüler izleyicilere eğlence dolu anlar yaşattı.

Programda belki de en çok konuşulan an, yıllardır küs olan Asena ile İbrahim Tatlıses’in ilk kez aynı sahnede buluşmasıydı. İkilinin 25 yıl sonra yan yana gelmesi ve duygusal anlar yaşaması sosyal medyada günlerce gündemde kaldı.

Öyle ki o anların parodisi bile yapıldı! Geceye damga vuran bir diğer konu da Asena’nın program için aldığı iddia edilen ücret oldu. Sosyal medyanın dikkatini çeken görüntülerde Yıldız Tilbe’nin yaptığı el işareti gündeme damga vurdu. 

Bülent Ersoy’un Asena’nın programa katılım sürecini konuştuğu sırada Tilbe'nin kameraların çekmediğini düşündüğü bir anda Asena’nın “iki katı para aldığı” anlamına geldiği iddia edilen bir el hareketi yaptığı düşünülmüş ve bu anlar canlı yayına yansımıştı.

Gel Konuşalım programına çıkan Yıldız Tilbe İbo Show'da ekranlara yansıyan o el hareketi hakkında konuştu.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın