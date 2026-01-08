İbo Show'da Asena Hakkında Yaptığı El Hareketiyle Gündem Olan Yıldız Tilbe Konuya Açıklık Getirdi
31 Aralık 2025 gecesi Star TV ekranlarında yayınlanan “İbo Show Yılbaşı Özel” programı, sadece müzik ve eğlence dolu bir yılbaşı akşamı sunmakla kalmadı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Program, Türk müzik dünyasının efsane isimlerini bir araya getiren sürprizlerle doluydu ve milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi.
Programda en çok dikkat çeken detay ise Yıldız Tilbe'nin hareketleri olmuştu. Gel Konuşalım programına çıkan Tilbe o anlar hakkında konuştu.
Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in üstlendiği yılbaşı özelde, arabesk, pop ve klasik müziğin önemli isimleri sahne aldı; Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Cengiz Kurtoğlu, Asena ve Şafak Sezer gibi ünlüler izleyicilere eğlence dolu anlar yaşattı.
Gel Konuşalım programına çıkan Yıldız Tilbe İbo Show'da ekranlara yansıyan o el hareketi hakkında konuştu.
İşte o anlar:
