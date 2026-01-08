Aslıhan Malbora'yı Öven Bir Kullanıcının "Çağatay Ulusoy Nasıl Tavladı?" Sorusu X'te Ortalığı Karıştırdı
Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora’nın ilişkisi son zamanlarda ortaya çıkan karelerle gündemden düşmüyor. X’te yapılan tek bir paylaşım ikiliyi yeniden magazin manşetlerine taşıdı. Bir kullanıcının Aslıhan Malbora’nın güzelliğine vurgu yaparak “Çağatay Aslıhan'ı nasıl tavladı?” diye sorması kısa sürede gündem olurken, paylaşımın altına gelen yorumlar sosyal medyayı ikiye böldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Çağatay Ulusoy, kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde tırmanırken özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora’nın ilişkisi sakin sakin ilerlerken, X’te yapılan tek bir paylaşım ikiliyi yeniden magazin manşetlerine taşıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın