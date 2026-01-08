onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aslıhan Malbora'yı Öven Bir Kullanıcının "Çağatay Ulusoy Nasıl Tavladı?" Sorusu X'te Ortalığı Karıştırdı

Aslıhan Malbora'yı Öven Bir Kullanıcının "Çağatay Ulusoy Nasıl Tavladı?" Sorusu X'te Ortalığı Karıştırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2026 - 10:33

Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora’nın ilişkisi son zamanlarda ortaya çıkan karelerle gündemden düşmüyor. X’te yapılan tek bir paylaşım ikiliyi yeniden magazin manşetlerine taşıdı. Bir kullanıcının Aslıhan Malbora’nın güzelliğine vurgu yaparak “Çağatay Aslıhan'ı nasıl tavladı?” diye sorması kısa sürede gündem olurken, paylaşımın altına gelen yorumlar sosyal medyayı ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Çağatay Ulusoy, kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde tırmanırken özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Çağatay Ulusoy, kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde tırmanırken özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor.

Son yıllarda dizi performansları kadar aşk hayatıyla da merak edilen oyuncunun adı Aslıhan Malbora ile yan yana anılıyor. Uzun süredir oyunculuk yapan Malbora, setlerde tanıştığı Çagatay Ulusoy’la 2023–2024 dönemi yapımı Kübra dizisi çerçevesinde yakınlaşmış ve arkadaşlıklarının zamanla romantik bir ilişkiye dönüştüğü ortaya çıkmıştı.

 Çift, başlangıçta ilişkiyi gözlerden uzak tutmayı tercih etti fakat son aylarda kameralara birlikte yakalandılar. Özellikle geçen yıl Aslıhan’ın Çağatay’ın doğum gününüde sosyal medyadan yaptığı paylaşım, ilişkilerini resmen doğrulamıştı. Bu paylaşım magazinde büyük ses getirmiş ardından Çağatay Ulusoy'un sevgilisini sosyal medya hesabından paylaşması evlilik yorumlarını alevlendirmişti.

2026 yılbaşıyla birlikte çiftin Bulgaristan’daki yeni yıl tatili, kayak merkezi pozları ve tatildeki samimi kareleri sosyal medyada yayılınca ilişkileri yeniden gündem oldu.

Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora’nın ilişkisi sakin sakin ilerlerken, X’te yapılan tek bir paylaşım ikiliyi yeniden magazin manşetlerine taşıdı.

O paylaşım 👇🏻

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın