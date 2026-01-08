onedio
Zaman Su Gibi: Kara Sevda'daki Deniz Bebeğin Son Halini Görünce Tanıyamayacaksınız!

Zaman Su Gibi: Kara Sevda'daki Deniz Bebeğin Son Halini Görünce Tanıyamayacaksınız!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.01.2026 - 09:28

Yıllar önce izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizilerde karşımıza çıkan çocuk oyuncuların değişimi, her ortaya çıktıklarında “zaman bu kadar mı hızlı geçti?” sorusunu yeniden hatırlatıyor. O dönem dizileri yakından takip eden seyirciler için bu değişim hem şaşırtıcı hem de fazlasıyla duygusal olabiliyor.

 Kara Sevda dizisindeki sevimli halleriyle hafızalara kazınan Deniz bebeğin yıllar sonraki hali, diziyi yayınlandığı dönemde izleyenleri bir hayli şaşırttı. Gelin son haline birlikte bakalım!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kara Sevda, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kara Sevda, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşulmaya devam ediyor.

Dizideki güçlü hikaye, unutulmaz sahneler ve elbette Neslihan Atagül ile Burak Özçivit’in ekran uyumu, Kara Sevda’yı zamansız yapımlar arasına sokmuştu. İkilinin partnerliği hâlâ örnek gösterilirken, dizi bugün bile dünya çapında yeni izleyiciler kazanmaya devam ediyor.

Derken Kara Sevda hayranlarını duygulandıran bir detay daha gündeme geldi.

Derken Kara Sevda hayranlarını duygulandıran bir detay daha gündeme geldi.

Dizide “Deniz” bebeğe hayat veren Arven Beren Göksel’in son hali yıllar sonra ortaya çıktı. Küçücük haliyle hafızalara kazınan Arven’in son pozu “zaman su gibi” dedirtti. 

Arven’in Burak Özçivit ile yıllar sonra verdiği poz, Kara Sevda sevenlerini adeta geçmişe ışınladı. Minik Deniz’in kocaman olmuş son hali, dizinin hayranlarını hem şaşırttı hem de fazlasıyla duygulandırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Yorum Yazın