Kan Çiçekleri'nin Başrolü Barış Baktaş'ın Partneri Yağmur Yüksel'e Karşı Tavırları Tepki Topladı
Kanal 7’nin günlük dizi kuşağında uzun süre adından söz ettiren Kan Çiçekleri, 5 Aralık 2022’de başlayan ekran yolculuğunu 17 Ocak 2025’te yayınlanan final bölümüyle noktaladı. Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in paylaştığı dizi, finalin ardından gündeme gelen kamera arkası görüntüleri ve sosyal medya detaylarıyla yeniden konuşulmaya başlandı.
2022 senesinde Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Kan Çiçekleri dizisinde buluşan Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın uyumu çok sevilmişti.
Kan Çiçekleri dizisinin başrolleri Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel bu kez diziyle değil, kamera arkası görüntülerle gündeme geldi.
