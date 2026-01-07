onedio
Kan Çiçekleri'nin Başrolü Barış Baktaş'ın Partneri Yağmur Yüksel'e Karşı Tavırları Tepki Topladı

Kan Çiçekleri'nin Başrolü Barış Baktaş'ın Partneri Yağmur Yüksel'e Karşı Tavırları Tepki Topladı

07.01.2026 - 15:12

Kanal 7’nin günlük dizi kuşağında uzun süre adından söz ettiren Kan Çiçekleri, 5 Aralık 2022’de başlayan ekran yolculuğunu 17 Ocak 2025’te yayınlanan final bölümüyle noktaladı. Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in paylaştığı dizi, finalin ardından gündeme gelen kamera arkası görüntüleri ve sosyal medya detaylarıyla yeniden konuşulmaya başlandı.

2022 senesinde Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Kan Çiçekleri dizisinde buluşan Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ın uyumu çok sevilmişti.

Ekran macerasını 17 Ocak 2025’te yayınlanan 434. bölümüyle noktalayan ve final yapan dizi sonrası Yağmur Yüksel'in partneri Barış Baktaş'ı takipten çıkması dikkat çekmişti.

Kamera arkasından yayınlanan görüntüler ise sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Kan Çiçekleri dizisinin başrolleri Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel bu kez diziyle değil, kamera arkası görüntülerle gündeme geldi.

