Yoğun Bakıma Kaldırılan Usta Sanatçı Haldun Dormen'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!
Tiyatronun usta ismi Haldun Dormen, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlerin ardından sevenlerinin yüreğine su serpti. Kontrol amaçlı olarak hastanede bulunduğunu açıklayan usta isim, tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini ve sürecin doktorlarının yakın takibiyle devam ettiğini belirtti.
Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi, oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, kısa süre önce vücudunda gelişen bir enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Dormen’in sağlık durumuyla ilgili olarak kendisinin sosyal medya hesabında bir açıklama paylaşıldı.
