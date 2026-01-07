onedio
article/comments
Yoğun Bakıma Kaldırılan Usta Sanatçı Haldun Dormen'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!

Yoğun Bakıma Kaldırılan Usta Sanatçı Haldun Dormen'den Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.01.2026 - 13:03

Tiyatronun usta ismi Haldun Dormen, sağlık durumuyla ilgili çıkan haberlerin ardından sevenlerinin yüreğine su serpti. Kontrol amaçlı olarak hastanede bulunduğunu açıklayan usta isim, tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini ve sürecin doktorlarının yakın takibiyle devam ettiğini belirtti.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi, oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, kısa süre önce vücudunda gelişen bir enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Türk tiyatrosunun yaşayan efsanesi, oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, kısa süre önce vücudunda gelişen bir enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Enfeksiyonun tedavisi sırasında durumunun bir süre ağırlaşması üzerine Haldun Dormen'in yoğun bakım servisine alındığı öğrenilmiş, doktorlar son gelişmelerde sağlık durumunun stabil ve kontrol altında olduğunu belirtmişti.

Dormen’in sağlık durumuyla ilgili olarak kendisinin sosyal medya hesabında bir açıklama paylaşıldı.

Dormen'in sağlık durumuyla ilgili olarak kendisinin sosyal medya hesabında bir açıklama paylaşıldı.

'Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. 

Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. 

İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim.

Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz.

Hepinizi kucaklıyorum.

Sevgilerimle.'

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
