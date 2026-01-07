Torunlarıyla Bir Balık Restoranında Yemek Yiyen Rahmi Koç'un O Anları X'te Gündem Oldu!

Rahmi Koç'un torunları ile baş başa yediği yemekten çekilen o anlar kısa sürede gündeme oturdu. Mekanın sahibi 'Çok sevgili büyüğümüz Rahmi Bey bu akşam dükkanımızı torunlarıyla birlikte şereflendirdi. Kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Harika bir balık yapıyoruz ama burada bir ayrıcalık var. 1995’te burayı ilk açtığımızda, işletmenin bugüne gelmesindeki en büyük destekçilerimizden biri Sayın Rahmi Koç Beyefendi oldu.' ifadelerini kullanarak teşekkür ederken Koç'un 'Herkes duydu' sözleri dikkat çekti.