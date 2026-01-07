Torunlarıyla Bir Balık Restoranında Yemek Yiyen Rahmi Koç'un O Anları X'te Gündem Oldu!
İş dünyasının duayen ismi Rahmi Koç, son günlerde magazin gündeminden eksik olmayan isimlerden biri.
Son olarak Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, torunları Esra, Aylin, Leyla Sadberk ve Kerim Rahmi Koç ile birlikte Sarıyer’deki ünlü Balıkçı Kahraman restoranında keyifli bir akşam yemeği yedi. O anlar kısa sürede gündeme oturdu.
Gelin birlikte izleyelim:
Geçtiğimiz aylarda Murat Ülker ile akşam yemeğinde görüntülenen ismin önündeki saklama kabı goygoy çıkarmıştı.
