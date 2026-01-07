onedio
Torunlarıyla Bir Balık Restoranında Yemek Yiyen Rahmi Koç'un O Anları X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.01.2026 - 09:28

İş dünyasının duayen ismi Rahmi Koç, son günlerde magazin gündeminden eksik olmayan isimlerden biri. 

Son olarak Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, torunları Esra, Aylin, Leyla Sadberk ve Kerim Rahmi Koç ile birlikte Sarıyer’deki ünlü Balıkçı Kahraman restoranında keyifli bir akşam yemeği yedi. O anlar kısa sürede gündeme oturdu.

Gelin birlikte izleyelim:

Geçtiğimiz aylarda Murat Ülker ile akşam yemeğinde görüntülenen ismin önündeki saklama kabı goygoy çıkarmıştı.

Rahmi Koç'un torunları ile baş başa yediği yemekten çekilen o anlar kısa sürede gündeme oturdu. Mekanın sahibi 'Çok sevgili büyüğümüz Rahmi Bey bu akşam dükkanımızı torunlarıyla birlikte şereflendirdi. Kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Harika bir balık yapıyoruz ama burada bir ayrıcalık var. 1995’te burayı ilk açtığımızda, işletmenin bugüne gelmesindeki en büyük destekçilerimizden biri Sayın Rahmi Koç Beyefendi oldu.' ifadelerini kullanarak teşekkür ederken Koç'un 'Herkes duydu' sözleri dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

