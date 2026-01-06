Doktor Hatası Yüzünden Kabusu Yaşayan Aslı Bekiroğlu Yeniden Ameliyat Oldu
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, basit bir miyom ameliyatı için girdiği operasyon sırasında yaşanan talihsiz bir doktor hatası nedeniyle sağlık mücadelesi veriyor.
Ancak yaşanan süreç bununla sınırlı kalmadı ve Bekiroğlu bu kez bağırsaktaki hasarı onarmak için yeniden ameliyat masasına yattı.
