Doktor Hatası Yüzünden Kabusu Yaşayan Aslı Bekiroğlu Yeniden Ameliyat Oldu

Oyuncun yaptığı son paylaşıma göre son operasyon başarılı geçti ve Bekiroğlu hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. “Şükürler olsun ki ameliyatım iyi geçti. Yazan, arayan, gelen ve dua eden herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, bu sürecin kendisi için ne kadar zor geçtiğini de anlatmış; ilaçlar nedeniyle kilo aldığı için sosyal medyada yanlış yorumlarla karşılaştığını ve “sürekli hamile olup olmadığım soruluyor” gibi psikolojik baskılardan bahsetmişti.