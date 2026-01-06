onedio
Doktor Hatası Yüzünden Kabusu Yaşayan Aslı Bekiroğlu Yeniden Ameliyat Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
06.01.2026 - 15:51

Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yaşanan doktor hatası nedeniyle zor günler geçirdi. Bağırsağının kesilmesi sonrası yeniden ameliyat olan oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Buyurun, detaylara bakalım.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, basit bir miyom ameliyatı için girdiği operasyon sırasında yaşanan talihsiz bir doktor hatası nedeniyle sağlık mücadelesi veriyor.

Bekiroğlu, rahminden miyom alınırken doktorun hatası yüzünden bağırsağının yaklaşık 7 santimetre kesildiğini açıklamıştı. Bu ciddi komplikasyon nedeniyle oyuncu ilk ameliyat sonrasında bir sızıntı oluştuğunu fark ederek yeniden ameliyata alınmıştı.

Ancak yaşanan süreç bununla sınırlı kalmadı ve Bekiroğlu bu kez bağırsaktaki hasarı onarmak için yeniden ameliyat masasına yattı.

Oyuncun yaptığı son paylaşıma göre son operasyon başarılı geçti ve Bekiroğlu hastane odasından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. “Şükürler olsun ki ameliyatım iyi geçti. Yazan, arayan, gelen ve dua eden herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, bu sürecin kendisi için ne kadar zor geçtiğini de anlatmış; ilaçlar nedeniyle kilo aldığı için sosyal medyada yanlış yorumlarla karşılaştığını ve “sürekli hamile olup olmadığım soruluyor” gibi psikolojik baskılardan bahsetmişti.

