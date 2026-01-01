onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aslı Bekiroğlu Doktor Hatası Yüzünden Yaşadığı Kabusu Anlattı: "Yanlışlıkla Bağırsağımı Kestiler"

Aslı Bekiroğlu Doktor Hatası Yüzünden Yaşadığı Kabusu Anlattı: "Yanlışlıkla Bağırsağımı Kestiler"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.01.2026 - 01:00

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, doktor hatası yüzünden yaşadığı kabusu anlattı. Yanlışlıkla bağırsağını kestiklerini, 3 ameliyat olduğunu ve 2 ameliyat daha olacağını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jet Sosyete'deki performansıyla hafızalara kazınan Aslı Bekiroğlu'nu tanırsınız.

Jet Sosyete'deki performansıyla hafızalara kazınan Aslı Bekiroğlu'nu tanırsınız.

Bugüne dek İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi projelerde yer alan Aslı Bekiroğlu, birkaç yıl önce birtakım tatsız olaylar yaşamış, bir köşeye çekilmişti. 

Hemen akabinde Barış Akarsu'nun film projesinde yer alacakken yaptığı büyük gafla projeden çıkarılınca olaylar iyice karışmıştı. 

Yakın zamanda sosyal medya ve magazin gündemine geri dönen Aslı Bekiroğlu, birkaç gün önce çocukluk hayalini gerçekleştirmiş ve sahneye çıkmıştı.

O gece giydiği kıyafetle eleştirilen Aslı Bekiroğlu, sosyal medya kullanıcılarına sert çıkmış, bir rahatsızlığı olduğunu dile getirmişti.

O gece giydiği kıyafetle eleştirilen Aslı Bekiroğlu, sosyal medya kullanıcılarına sert çıkmış, bir rahatsızlığı olduğunu dile getirmişti.

“Dünyalar tatlısı, içinde kendimi süper kahraman gibi hissettiğim ve allı pullu bir marshmellow’a benzediğim elbiseme laf eden herkesten; kolostomi torbası ve rectus abdominis kasının yokluğunda oluşan batın fıtığı ile nasıl bir elbise giyilmesi gerektiği konusunda fikirlerini bekliyorum.” diyerek tepki gösteren Aslı Bekiroğlu, başka herhangi bir detay vermemişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Aslı Bekiroğlu, yaşadıklarının bir doktor hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Geçtiğimiz saatlerde Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan Aslı Bekiroğlu, yaşadıklarının bir doktor hatasından kaynaklandığını açıkladı.

'Kimseye anlatmadım, üzülürsün' diyen Aslı Bekiroğlu, 'Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. 7 cm kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim; bağırsağımı kestikleri için. Çünkü diktiler, arada bir sızıntı olmuş. Sonra 6-7 ay kadar bekledik. En son Ekim'de bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Ama o da tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım, bir ocakta, bir mart nisan gibi inşallah' açıklamasında bulundu.

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
perception-

Geçmiş olsun cidden zor bir durum. Hele aktif ve genç bir insanın başına gelince. Ameliyatta bir şeyin ters gitmesi=doktor hatası değildir öncelikle. Daha ön... Devamını Gör