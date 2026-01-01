Aslı Bekiroğlu Doktor Hatası Yüzünden Yaşadığı Kabusu Anlattı: "Yanlışlıkla Bağırsağımı Kestiler"

Bugüne dek İkimizin Yerine, Yol Arkadaşım, Benim Tatlı Yalanım, Bandırma Füze Kulübü ve Yetiş Zeynep gibi projelerde yer alan Aslı Bekiroğlu, birkaç yıl önce birtakım tatsız olaylar yaşamış, bir köşeye çekilmişti.

Hemen akabinde Barış Akarsu'nun film projesinde yer alacakken yaptığı büyük gafla projeden çıkarılınca olaylar iyice karışmıştı.

Yakın zamanda sosyal medya ve magazin gündemine geri dönen Aslı Bekiroğlu, birkaç gün önce çocukluk hayalini gerçekleştirmiş ve sahneye çıkmıştı.