Gittikçe Babasına Benziyor: Aslı Enver, Uzun Bir Aranın Ardından Kızı Elay'ı Paylaştı!
Aslı Enver, uzun bir aranın ardından kızı Elay'ın fotoğrafını paylaştı. Kocaman olan Elay'ın git gide babasına benziyor oluşu gözlerden kaçmadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Uzun bir süredir mutluluğunu görmeyi beklediğimiz güzeller güzeli Aslı Enver, müjdeli haberi 2022'de vermişti!
Elay'la tanışmamız biraz gecikmeli oldu ama tam olmuştu!
Uzun bir ara olmuştu ve beklenen fotoğraf yılbaşında geldi!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
