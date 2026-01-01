Gittikçe Babasına Benziyor: Aslı Enver, Uzun Bir Aranın Ardından Kızı Elay'ı Paylaştı!

Daha önce yaşadığı çalkantılı ve toksik aşktan sonra uzun bir süre yalnız kalmayı tercih eden Aslı Enver, kalbini Berkin Gökbudak'a kaptırmış, 12 Kasım 2022'de de tam ona yakışacak şekilde sade ve şık bir törenle evlenmişti.

Nihayet Aslı'nın mürüvvetini gördüğü için çok mutlu olan sevenleri, aynı yıl bebek haberini de alınca zevkten dört köşe olmuştu.

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak 2022'in temmuz ayında doğan kızlarına Elay ismini vermişti.