Gittikçe Babasına Benziyor: Aslı Enver, Uzun Bir Aranın Ardından Kızı Elay'ı Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.01.2026 - 00:21

Aslı Enver, uzun bir aranın ardından kızı Elay'ın fotoğrafını paylaştı. Kocaman olan Elay'ın git gide babasına benziyor oluşu gözlerden kaçmadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun bir süredir mutluluğunu görmeyi beklediğimiz güzeller güzeli Aslı Enver, müjdeli haberi 2022'de vermişti!

Daha önce yaşadığı çalkantılı ve toksik aşktan sonra uzun bir süre yalnız kalmayı tercih eden Aslı Enver, kalbini Berkin Gökbudak'a kaptırmış, 12 Kasım 2022'de de tam ona yakışacak şekilde sade ve şık bir törenle evlenmişti. 

Nihayet Aslı'nın mürüvvetini gördüğü için çok mutlu olan sevenleri, aynı yıl bebek haberini de alınca zevkten dört köşe olmuştu. 

Aslı Enver ve Berkin Gökbudak 2022'in temmuz ayında doğan kızlarına Elay ismini vermişti.

Elay'la tanışmamız biraz gecikmeli oldu ama tam olmuştu!

Elay 6 aylıkken bir düzine fotoğrafını paylaşan Aslı Enver, hepimizin kalbini eritmişti. Elay''ın boncuk gözleri, sarı saçları derken biblo suratına herkes hayran kalmıştı. 

Elay'ı düzenli olarak paylaşan Aslı Enver bir noktada yeniden köşesine çekilmeye karar verdi. Sık sık gördüğümüz Elay'ı nadiren görür olduk fakat her gördüğümüzde yeniden vurulduk!

Uzun bir ara olmuştu ve beklenen fotoğraf yılbaşında geldi!

2025'in son gününü ailesiyle beraber evde geçiren Aslı Enver, yılbaşı şapkası takan kızının tatlı mı tatlı bir fotoğrafını paylaştı. 

Kocaman bir kız olduğunu gördüğümüz Elay'ın gün geçtikçe babasına benziyor oluşu gözlerden kaçmadı!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
