Yaptırmadığı Estetik Kalmayan Seda Sayan'ın Yüzündeki Ekstra Şişlik Göze Fena Battı!

Yıllardır hayatımızda olan, Türkiye'nin de ikon isimlerinden biri olarak öne çıkan Seda Sayan, efsane replikleri, öz güvenli ve asil duruşuyla sık sık gündem olurken özel hayatı ve vücuduna yaptırdığı müdahalelerle de çok konuşuluyor.

Bugüne dek 7 evlilik yapan Seda Sayan, son evliliğini 38 yaşındaki Çağlar Ökten'le yapmıştı. Aralarındaki yaş farkı günlerce manşette kalırken özellikle bu dönemin ardından yüzüyle oynamaya başlayan Seda Sayan'ın estetikleri her defasında hepimizi şoka sokmayı başardı.

Oldukça başarılı gözüken estetikleri yaş almış gibi gözükmesine engel oldu olmasına ama yöntemleri bir tuhaftı! Yüzüne sünnet derisi ve yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirmek gibi uç şeylerden bahsediyoruz! Yine de alıştık, onu da böyle kabul ettik.