Yaptırmadığı Estetik Kalmayan Seda Sayan'ın Yüzündeki Ekstra Şişlik Göze Fena Battı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.01.2026 - 18:50

Enis Arıkan'ın YouTube'da yayınlanan programında yılbaşı konuğu olan Seda Sayan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti. Sayan'ın ekstra şiş hali göze fena battı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ülkemizin sabah neşesi, herkesin favori bacısı Seda Sayan'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Yıllardır hayatımızda olan, Türkiye'nin de ikon isimlerinden biri olarak öne çıkan Seda Sayan, efsane replikleri, öz güvenli ve asil duruşuyla sık sık gündem olurken özel hayatı ve vücuduna yaptırdığı müdahalelerle de çok konuşuluyor. 

Bugüne dek 7 evlilik yapan Seda Sayan, son evliliğini 38 yaşındaki Çağlar Ökten'le yapmıştı. Aralarındaki yaş farkı günlerce manşette kalırken özellikle bu dönemin ardından yüzüyle oynamaya başlayan Seda Sayan'ın estetikleri her defasında hepimizi şoka sokmayı başardı. 

Oldukça başarılı gözüken estetikleri yaş almış gibi gözükmesine engel oldu olmasına ama yöntemleri bir tuhaftı! Yüzüne sünnet derisi ve yenidoğan bebek kordonu enjekte ettirmek gibi uç şeylerden bahsediyoruz! Yine de alıştık, onu da böyle kabul ettik.

Seda Sayan, dün 2025'i sahnede kapatırken Enis Arıkan'ın YouTube programına yılbaşı konuğu olduğu bölüm yayınlandı.

Enis Arıkan'la oldukça keyifli, eğlenceli, çok da güldüren bir sohbetle karşımıza çıkan Seda Sayan, her şeyden çok yüzündeki değişimle dikkat çekti. 

Sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan tuhaf şişlik kısa sürede gündem oldu.

Gözler kısık, yüzü ekstra geniş ve şiş duran Seda Sayan'a türlü türlü benzetmeler yapıldı.

Ayrıca kilo alıp almadığı da sorgulandı. Fakat kilodan çok 1-2 saat önce işlem yapılmış bir yüze benziyordu sanki... 

Birkaç güne toparlanacağından emin olsak da onu böyle görmek bir küçük şok etkisi bıraktı tabii!

Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!

Lila Ceylan
