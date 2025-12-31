onedio
Manifest'in Zoktay'ı Bir Hayranının Verdiği Amerika Bayrağını İmzalamayı Reddetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.12.2025 - 12:40

Manifest kızlarının favorilerinden biri olan Zeynep Oktay, nam-ı diğer Zoktay, sosyal medyanın gündemine hayranının imza isteğini reddetmesiyle oturdu!

Amerikan bayrağı imzalaması istenen Zoktay, hayranını kibarca reddetti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son zamanların en iyi müzik olayı olarak kabul eden, uzun bir sürenin ardından Türkiye'nin kız grubu olarak parlayan Manifest'i duymayan kalmamıştır.

Tolga Akış'ın kurucusu olduğu Hypers'ın Big5 yarışmasından çıkan kızlar; Sueda, Hilal, Lidya, Mina, Zeynep ve Esin kısa sürede milyonların kalbini kazandı. Başlarda yalnızca küçük ve genç yetişkinlerin dikkatini çektiği zannedilen grup, kısa süre içerisinde 7'den 70'e herkesin diline şarkılarını doladı. 

Her biri hit olan şarkılarıyla 2025'i kasıp kavuran Manifest, 2025 dediğimizde aklımıza gelen ilk şey olarak kalacak!

Manifest kızlarının hepsi çok güzel, hepsinin ayrı ayrı milyonlarca takipçisi var.

Fakat aralarında biri var ki; sosyal medyanın açık ara favorilerinden biri olarak öne çıkıyor. Duruşu, doğallığı, asaleti ve zarafetiyle Zoktay'dan; yani Zeynep Oktay'dan bahsediyoruz tabii ki!

Bir gün içerisinde hakkında binlerce tweet atılan ve her hareketine ayrı düşülen Zeynep Oktay, bu sefer bir hayranını reddettiği anlarla gündeme oturdu.

Bir hayranının önüne Amerika bayrağı getirmesi üzerine, "Bu Amerika bayrağı, bunu imzalamam. Türküm ben" diyen Zoktay, bayrağı aynen geri iade etti.

