Manifest'in Zoktay'ı Bir Hayranının Verdiği Amerika Bayrağını İmzalamayı Reddetti!
Manifest kızlarının favorilerinden biri olan Zeynep Oktay, nam-ı diğer Zoktay, sosyal medyanın gündemine hayranının imza isteğini reddetmesiyle oturdu!
Amerikan bayrağı imzalaması istenen Zoktay, hayranını kibarca reddetti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanların en iyi müzik olayı olarak kabul eden, uzun bir sürenin ardından Türkiye'nin kız grubu olarak parlayan Manifest'i duymayan kalmamıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Manifest kızlarının hepsi çok güzel, hepsinin ayrı ayrı milyonlarca takipçisi var.
Bir hayranının önüne Amerika bayrağı getirmesi üzerine, "Bu Amerika bayrağı, bunu imzalamam. Türküm ben" diyen Zoktay, bayrağı aynen geri iade etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın