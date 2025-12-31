onedio
Bakımevine Yerleşti: Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı Tuluğ Çizgen'in Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
31.12.2025 - 11:08

Efsane dizi Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'i ve daha birçok kült projede yer almış usta isim Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı!

Bakımevine yerleştiği öğrenildi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin efsane dizisi Perihan Abla'yı ve "Meraklı Melahat"i mutlaka hatırlarsınız.

Tuluğ Çizgen 'Perihan Abla' başta olmak üzere Ruhsar, 'Kaygısızlar' ve 'Ayrılsak da Beraberiz' gibi unutulmaz dizi ve filmlerle hafızalara kazınmıştı. 

Emektar sanatçılarla buluşan ve çektiği fotoğrafları Instagram sayfasından yayınlayan Murad Salahlı'nın paylaştığı pozla gündeme gelmişti.

Deli dolu, şen şakrak halleri ve yüksek enerjisiyle ekranlarda ne zaman görsek hayran kaldığımız Tuluğ Çizgen'in bakımevine yerleştiğini öğrenmiştik.

Murad Salahlı, 75 yaşındaki Çizgen'in son halini paylaşmış, “Bugün Türk sinemasına, tiyatrosuna ve televizyon dünyasına emek vermiş yılların aktrisi Tuluğ Çizgen’i ziyaret ettim. Hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. Güler yüzüyle misafir etti beni. Tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını iletti.” notunu düşmüştü.

77 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı!

Kartal’da bulunan ‘Sanatçı Yaşam Evi’nde hayatını sürdüren usta oyuncunun unutkanlık hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi.

