Bakımevine Yerleşti: Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı Tuluğ Çizgen'in Son Hali Ortaya Çıktı!
Efsane dizi Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'i ve daha birçok kült projede yer almış usta isim Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı!
Bakımevine yerleştiği öğrenildi... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin efsane dizisi Perihan Abla'yı ve "Meraklı Melahat"i mutlaka hatırlarsınız.
Deli dolu, şen şakrak halleri ve yüksek enerjisiyle ekranlarda ne zaman görsek hayran kaldığımız Tuluğ Çizgen'in bakımevine yerleştiğini öğrenmiştik.
77 yaşındaki Tuluğ Çizgen'in son hali ortaya çıktı!
