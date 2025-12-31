onedio
Melis İşiten'in Programıyla İlgili İtirafı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı: "Askılı Giyince İzlenmeler Arttı"

Melis İşiten'in Programıyla İlgili İtirafı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı: "Askılı Giyince İzlenmeler Arttı"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.12.2025 - 10:31

YouTube'da yaptığı programla milyonlara ulaşan ve kocaman da bir hayran kitlesine sahip olan Melis İşiten'in programla ilgili itirafı tartışma yarattı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlenen Melis İşiten, ilk etapta aile hayatıyla dikkat çekmiş ve büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Belki o dönemleri hatırlarsınız, favorilerden biri olan çift 2017 yılında kızları Ada'yı kucağına almış, 2019 yılında boşanma kararı vererek de herkesi şaşırtmıştı.

Bu sene yaşadığımız Pelin Akil ve Anıl Altan boşanması şoku gibi bir şeydi o zamanlar... 

Boşanmadan sonra yıldızını daha çok parlatan Melis İşiten, YouTube'da Melis İşiten'le Zaten Şov programına başladı, kendi etkinlik markasını kurdu ve tiyatroya hiç ara vermeden devam etti. En büyük süksesini ise Youtube'da ağırladığı konuklarla gerçekleştirdiği samimi sohbetlerle yaptı.

Uraz Kaygılaroğlu ile tamamen sevgi ve saygı çerçevesinde korudukları ilişki de alışık olmadığımız türdendi!

Belki medeni boşanma diye akla birkaç isim gelir ama Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu'ununki magazin tarihinde hiç tanıklık etmediğimiz bir 'arkadaşlığa' evrildi. 

Dünyada her şeyden çok sevdikleri kızları Ada için sürekli birlikte vakit geçiren, tatillere de beraber çıkan ikili, boşanma sonrası süreci hiç saklamadan ve saklanmadan geçirdi. 

Hatta en son Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu'nun yemek programına konuk olduğunda da aralarındaki uyum ve çekim dikkat çekmiş, 'Sahi neden boşandınız ki siz?' dedirtmişti. 

Her ikisinin de boşanmayı hayatlarında aldıkları en iyi karar olarak nitelendirmesi ve hala çok yakın iki dost gibi birbirlerini sarıp sarmalayabilmeleri kimilerine tuhaf gelirken kimilerini de hayran bırakmıştı.

Programda yaptığı açıklamalarla sık sık dikkat çeken Melis İşiten bu sefer konuk almadı; konuk oldu.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
