Melis İşiten'in Programıyla İlgili İtirafı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı: "Askılı Giyince İzlenmeler Arttı"

Belki medeni boşanma diye akla birkaç isim gelir ama Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu'ununki magazin tarihinde hiç tanıklık etmediğimiz bir 'arkadaşlığa' evrildi.

Dünyada her şeyden çok sevdikleri kızları Ada için sürekli birlikte vakit geçiren, tatillere de beraber çıkan ikili, boşanma sonrası süreci hiç saklamadan ve saklanmadan geçirdi.

Hatta en son Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu'nun yemek programına konuk olduğunda da aralarındaki uyum ve çekim dikkat çekmiş, 'Sahi neden boşandınız ki siz?' dedirtmişti.

Her ikisinin de boşanmayı hayatlarında aldıkları en iyi karar olarak nitelendirmesi ve hala çok yakın iki dost gibi birbirlerini sarıp sarmalayabilmeleri kimilerine tuhaf gelirken kimilerini de hayran bırakmıştı.